США подождут? Марлос ведет переговоры с клубом своей мечты

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, несмотря на слухи о его возможном трансфере в американский «Хьюстон Динамо».
Согласно последней информации, интерес к Марлосу возобновил «Атлетико Паранаэнсе» - клуб, за который хавбек мечтает поиграть и к которому проявляет особые чувства с юности.
Изначально в «Атлетико Паранаэнсе» сочли, что инвестиции в Марлоса не оправдаются, однако стремление хавбека помочь команде побудило боссов клуба вернуться к переговорам.
Ожидается, что ясность в вопросе трансфера Марлоса в «Атлетико Паранаэнсе» наступит до конца текущей недели.
Источник — Globoesporte
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