США подождут? Марлос ведет переговоры с клубом своей мечты

33-летний футболист с начала нынешнего года является свободным агентом

  • 26.01.2022 21:30
  • 2309 просмотров
  • 1 комментарий
США подождут? Марлос ведет переговоры с клубом своей мечты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, несмотря на слухи о его возможном трансфере в американский «Хьюстон Динамо».

Согласно последней информации, интерес к Марлосу возобновил «Атлетико Паранаэнсе» - клуб, за который хавбек мечтает поиграть и к которому проявляет особые чувства с юности.

Изначально в «Атлетико Паранаэнсе» сочли, что инвестиции в Марлоса не оправдаются, однако стремление хавбека помочь команде побудило боссов клуба вернуться к переговорам.

Ожидается, что ясность в вопросе трансфера Марлоса в «Атлетико Паранаэнсе» наступит до конца текущей недели.

Источник — Globoesporte

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 26.01.2022 21:32
    -1
    Марлос легенда, только удачи ему!
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