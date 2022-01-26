США подождут? Марлос ведет переговоры с клубом своей мечты

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, несмотря на слухи о его возможном трансфере в американский «Хьюстон Динамо».

Согласно последней информации, интерес к Марлосу возобновил «Атлетико Паранаэнсе» - клуб, за который хавбек мечтает поиграть и к которому проявляет особые чувства с юности.

Изначально в «Атлетико Паранаэнсе» сочли, что инвестиции в Марлоса не оправдаются, однако стремление хавбека помочь команде побудило боссов клуба вернуться к переговорам.

Ожидается, что ясность в вопросе трансфера Марлоса в «Атлетико Паранаэнсе» наступит до конца текущей недели.