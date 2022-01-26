Игорь СУРКИС: «Управлять Динамо стало сложнее»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис дал большое интервью, где рассказал о текущем положении дел в клубе, ситуации с телетрансляциями, трансфере Виталия Миколенко в «Эвертон» и размере своего состояния.

Об особенностях управления «Динамо»

«Управлять клубом, наверно, стало сложнее. Но в то же время и легче, потому что уже выстроена система, и клуб уже работает как часовой механизм. Нет проблем со сборами, перелетами, все уже отлажено, есть где играть. Но хотелось бы, чтобы наш футбол развивался более быстрыми темпами, чтобы была третья сила в УПЛ.

Оценку своей работе давать не буду — пусть это делают болельщики. Одни меня ругают, другие – хвалят. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Для меня главное — чтобы команда прогрессировала. Чтобы та молодежь, которую мы готовим, имела возможность играть и прогрессировать».

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О едином телевизионном пуле

«Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас «Динамо» Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах. ТК Футбол? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать.

Объективно как к «Руху» и «Шахтеру», так и «Львову», «Металлисту» и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с 1+1, какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо.

MEGOGO — ок, Setanta — ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала Футбол ничего не имею, но пусть равные права у всех будут».

Об украинском защитнике Илье Забарном

«Мы уже решили покупать центрального защитника в Италии, я уже послал туда человека. Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов травмированы. Мистер Луческу взял Сироту, который уже играл при Михайличенко, и взял Забарного.

Да, все говорили, что Забарный — перспективный, хороший молодой футболист. Но извините: перед нами стояла задача попасть в Лигу чемпионов! Прошло ровно двое суток, позвонил Мистер и говорит: «Президент, подъедь».

Я подъехал на базу, он говорит: «Это талант, я с ним поработаю. Вы увидите. Не надо никого покупать». Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш — наше все. Он изменил все».

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О сенегальском игроке молодежной команды «Динамо» Самбе Диалло

«Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт.

И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из «Манчестер Сити» звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам».

О переходе Виталия Миколенко в ливерпульский «Эвертон»

«По Миколенко поступило предложение от клуба «Эвертон». Предложение было неожиданным даже для меня. Я тут же пригласил Миколенко с его агентом Шаблием. Я ему задал один вопрос. Сказал: «Я с тобой разговариваю, как с сыном. У меня дочка такого же возраста. Для тебя, наверное, это будет шок. Еще вчера мы говорили, что тебя все устраивает в «Динамо». У тебя четыре года контракт с «Динамо». Я бы мог бы тебе это даже не показывать. Вот предложение, сумму я не знаю. Вступать ли мне в переговоры? Или дать отказ? Он вышел – посоветовался с родителями. И сказал: «Очень хотелось бы показать себя на таком уровне, проявить себя». Для него это был шок. У него слезы были на глазах.

Я вступил в переговоры с «Эвертоном» и мы за два дня обо всем договорились. Меня устроила трансферная сумма, Миколенко полетел в Англию, прошел медосмотр. У него два дня оставалась виза, мы быстро все организовали. «Эвертон» прислал за ними чартер. Толик Вовк, который отвечает за трансферы, Миколенко и Шаблий полетели. Миколенко все посмотрел, переговорил с Бенитесом и принял для себя окончательное решение. Был подписан контракт, в котором было оговорено, что объявят о нем 1 января. Он прилетел, 1-го числа поставил окончательную подпись. Так Миколенко оказался в «Эвертоне».

По всем футболистам, по которым приходит предложение, я ставлю в известность игроков. Но только в том случае, если предложение устраивает три стороны – игрока, клуб, который покупает и клуб, который продает».

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О работе Андрея Шевченко в итальянской «Дженоа»

«Я не рассматриваю Шевченко в качестве тренера «Динамо». У команды есть наставник, с которым контракт продлен до лета 2024 года. Но никогда не говори нет. С Шевченко у меня ассоциируются большие победы «Динамо». Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат.

Не обращайте внимания на «Дженоа». Это его очередная ошибка. Пусть обижается или не обижается, но это очередная ошибка.

Пошел в команду, где, как говорится, нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он очень хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать.

Об отношениях с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым

«Я с Ринатом Леонидовичем в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал, что в дружеских. Единственный спор, который между нами происходит — хорошо свистнул судья или плохо. Разные у нас моменты были в жизни. Мы и ругались, и через прессу... Но есть одна хорошая фраза: ругались за одну минуту, а мирились за одну секунду.

И он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем, это проходит через нас. Мы любим футбол. Мы остались, потому что у нас огромная любовь к футболу. И больше, чем к деньгам и всему остальному. Точно также это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы киевское «Динамо» становилось лучше».

О ситуации с украинским форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой

«За Супрягу я заплатил пять миллионов. Сначала это был футболист в «Динамо», правами которого владели мы и «Днепр-1». В случае продажи я должен был уплатить «Днепру-1» 5 млн и прибыль поделить пополам. В какой-то определенный момент «Днепр-1» не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент «Сампдории» говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: «Я подумал, могу дать только половину». Это себя не уважать.

Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в «Динамо». Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в «Динамо». Пускай проявляет себя».

О том, что с Андреем Шевченко некрасиво поступили в сборной Украины

«С Шевченко в сборной поступили я бы мягко сказал: неправильно. Хотел сказать по-скотски, но скажу неправильно. Я как человек, который за 20 лет подписал тысячи контрактов с футболистами и разными тренерами, знаю: когда хотят оставить – оставят. То они друг с другом фотографировались и в одно место готовы были поцеловать, а то вдруг найти его не смогли. Это не лезет ни в какие ворота.

Я не говорю, что неправильный путь избрала сборная. Ни в коей мере. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают. Не просто так Президент написал: «Возвращайся в Украину и работай». Не разбрасываются такими людьми.

Временщики, которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми».

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О размере своего состояния

«Мое состояние составляет 275 миллионов? Это неправда. Может, они активы считают. Футбольный клуб «Динамо» Киев оценивается в какую-то сумму. Например, в 300 миллионов. Это стоимость футболистов и инфраструктуры клуба. Есть какой-то бизнес. Я не знаю, как они оценивают. В тумбочке у меня не лежит 275 миллионов, уверяю вас. У меня есть сейф — можете проверить. Там только мыши сейчас. Может, и больше, если оценить все, что есть. Может, меньше. Я не понимаю, как они оценивают.

Я не хочу оценивать. Я — достаточно самодостаточный человек. У меня есть что позавтракать, что пообедать и что поужинать. Я езжу на хорошей машине».