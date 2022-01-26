Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2 Диалло устроил драку. Видео голов, обзор

Юношеская команда «Динамо» провела второй контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Игоря Костюка стали сверстники из турецкого «Антальяспора».

Динамовцы активно начали поединок. Хорошие моменты имел Уваров – в одном эпизоде ​​нападающий решил заработать пенальти, упав в штрафной, но арбитр расценил эту попытку как симуляцию и «наградил» футболиста предупреждением, а в другом надежно сыграл вратарь, парировав удар Артура.

Соперники также не отсиживались в обороне, и добились своего на 36-й минуте. Защитники «Динамо» позволили оппонентам выполнить навес с правого фланга, Эмре Демир выскочил из-за спин, избежав при этом офсайда, и головой пробил мимо Игнатенко – 0:1.

После перерыва «бело-синие», выпустив на поле полностью обновленный состав, сразу буквально зажали соперника в его штрафной площадке. Через несколько минут два убойных момента были у Диалло, мощно по воротам пробивал Попов, не попал в рамку Слесар.

И все же динамовцам удалось вскоре сравнять счет. Попов заставил ошибиться вратаря, отдавшего неточный пас, Царенко перехватил, выскочил к воротам, но его удар заблокировал защитник. Благо, первым к отскочившему мячу успел Попов, который головой таки доставил круглого в сетку – 1:1.

Восстановив паритет в счете, подопечные Игоря Костюка не сбавляли оборотов. Диалло пробил издалека в руки вратарю, Царенко пробил рядом со штангой с перспективной позиции, а Танчак не попал в дальний угол, сместившись с левого фланга в штрафную.

На 77-й минуте свое безоговорочное территориальное и игровое преимущество «бело-синим» наконец-то удалось воплотить в еще один гол. После перехвата в центре поля партнеры вывели Диалло фактически один на один с вратарем, удар Самбы защитникам удалось заблокировать, но Царенко, сыграв на подборе, обыграл голкипера и пробил мимо находящегося на линии ворот защитника - 2:1.

Казалось, киевлянам удастся легко довести игру до победы, но на 86-й минуте соперники неожиданно забили. Заработав штрафной на правом фланге, игрок «Антальяспора» решил пробить по воротам метров с 30-ти, что стало полной неожиданностью для Погорилого, и мяч влетел под перекладину – 2:2.

Буквально в следующей же атаке Диалло убежал чуть ли не из центра поля к воротам и пробил мимо вратаря, но радость сенегальца оказалась преждевременной, поскольку арбитр зафиксировал офсайд у Самбы. Динамовцы были возмущены этим решением рефери, даже Игорь Костюк прибежал, чтобы выразить свое недовольство. Апогеем же стали эмоции Диалло, конфликт которого с соперником спровоцировал массовую драку на поле.

В итоге было решено не доигрывать последние минуты встречи, и матч завершился результативной ничьей – 2:2.

Товарищеский матч

26 января, Турция

«Динамо» U19 – «Антальяспор» U19 – 2:2

«Динамо» U19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.

«Динамо» U19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.

Голы: Попов (53), Царенко (77) – Эмре Демир (36), (86).

Удаление: Диалло (89).