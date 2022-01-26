Милевский выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу

Известный в прошлом игрок киевского «Динамо» снова будет играть на высоком уровне

  • 26.01.2022 14:07
  • 7649 просмотров
  • 5 комментариев
Милевский выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский сообщил, что выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Не зря говорят «Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда». Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбассадор Федерации мини-футбола Украины! 

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться «в стеночку» или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь всё это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице! 

А вдвойне приятнее будет сыграть с кем-то из вас! О всех подробностях узнавайте скоро, следите за моими обновлениями», – написал 37-летний экс-футболист в своем инстаграме.

Отметим, что Милевский сыграл за национальную сборную Украины по футболу 50 матчей, забил 8 голов.

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Источник — Instagram

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 26.01.2022 14:15
    +4
    Класс!!!!!
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 15:08
    +3
    Та да... Занзибар, Фредди Меркьюри
    Только в мини интенсивность выше чем в макси. Там не поволынишь. После литра винца.
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    adidas77
    online
    adidas77, 26.01.2022 14:53
    0
    На Занзибаре оно легко пофантазировать
    Выступить то Миля может, но на каком уровне???
    С его стилем жизни, они и когда играл, не был в топ форме физически, а сейчас???
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 26.01.2022 14:47
    0
    Если б в 30 лет хотя бы перешел в мини-футбол, то мог бы достичь там чего-то стоящего. Ну думаю он будет полезен. Ведь как говорят :
     " скорость ты можешь пропить, но технику не пропьешь".
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 26.01.2022 14:23
    0
    бегать много не надо. так шо может вместе с сашкою там долго ещё побегать
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