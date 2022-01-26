Милевский выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский сообщил, что выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Не зря говорят «Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда». Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбассадор Федерации мини-футбола Украины!

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться «в стеночку» или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь всё это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице!

А вдвойне приятнее будет сыграть с кем-то из вас! О всех подробностях узнавайте скоро, следите за моими обновлениями», – написал 37-летний экс-футболист в своем инстаграме.

Отметим, что Милевский сыграл за национальную сборную Украины по футболу 50 матчей, забил 8 голов.

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