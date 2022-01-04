10 известных игроков, завершивших карьеру в 2021 году

Футбольный 2021-й год был богатым на события. Сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы, а Италия выиграла турнир. Томас Тухель возглавил «Челси» посреди сезона и уже завоевал 2 трофея вместе с лондонским клубом, включая Лигу чемпионов. «Вильярреал» выиграл третий трофей в истории, Роберт Левандовски побил «вечный» рекорд Герда Мюллера. Хорошего было много, но и грустного – тоже. Сейчас речь больше пойдет о втором.

Далее – 10 игроков, завершивших карьеру в 2021-м году.

Арьен Роббен

Getty Images/Global Images Ukraine

Роббен – большой любитель своего дела. Поэтому он не смог завершить карьеру с первого раза. В июле 2019 года Арьен объявил об уходе после 10-ти лет в «Баварии». Через год голландец возобновил карьеру в составе «Гронингена», воспитанником которого является. Там футболист провел один не особо успешный сезон, после чего окончательно повесил бутсы на гвоздь в 37 лет. Роббен может быть доволен своей карьерой. Он выигрывал чемпионат и Суперкубок Нидерландов в составе «ПСВ», в составе «Челси» – АПЛ (2 раза), Кубок лиги (2 раза), Кубок и Суперкубок Англии, в составе мадридского «Реала» – Ла Лигу и Суперкубок Испании, в составе «Баварии» – Бундеслигу (8 раз), Кубок и Суперкубок Германии (по 5 раз), а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2014-м году Роббен был признан лучшим спортсменом Нидерландов.

Нури Шахин

Getty Images/Global Images Ukraine

В октябре 33-летний Шахин заявил, что больше не будет играть в футбол. Сразу после этого Нури возглавил «Антальяспор», в котором проводил последний год своей игровой карьеры. Турок выигрывал Кубок Нидерландов в составе «Фейеноорда» и Ла Лигу в составе мадридского «Реала». Но зрителям футболист больше всего запомнился по выступлениям за дортмундскую «Боруссию». Вместе со «шмелями» экс-хавбек становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, а также доходил до финала Лиги чемпионов. Шахин был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона 2010/11.

Уэйн Руни

Getty Images/Global Images Ukraine

Руни пошел тем же путем, что и Шахин, причем раньше. В середине января Уэйн, будучи игроком «Дерби Каунти», объявил о завершении карьеры и сразу же возглавил команду. Хотя еще до того он уже был играющим тренером на «Прайд Парк Стэдиум». Под руководством 36-летнего специалиста «бараны» провели уже почти полсотни матчей. Большую часть игровой карьеры Руни провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с манкунианцами бывший нападающий 5 раз становился чемпионом Англии, 4 раза выигрывал Суперкубок Англии, 3 раза – Кубок лиги, и еще по одному разу Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира. Кроме того, Руни является лучшим бомбардиром «МЮ» (253 гола) и сборной Англии (53 мяча).

Самир Насри

Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, Насри мог провести более яркую карьеру, но в целом она у него и так получилась неплохой. Самир выигрывал Кубок Интертото вместе с «Марселем», доходил до финала Кубка Англии вместе с «Арсеналом», а в составе «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии, а еще выиграл по одному разу Кубок лиги и Суперкубок Англии. В 2007-м году его признали лучшим молодым игроком Лиги 1, а через 3 года после этого – лучшим футболистом Франции. Последним клубом Насри был «Андерлехт», который он покинул в сентябре 2020 года. Через год 34-летний экс-хавбек объявил о завершении карьеры. Свое решение француз объяснил потерей мотивации из-за несправедливого, по его мнению, отстранения из-за нарушения антидопинговых правил.

Марио Манджукич

Getty Images/Global Images Ukraine

Манджукич провел хорошую, переполненную трофеями карьеру. В составе загребского «Динамо» Марио трижды становился чемпионом Хорватии и 2 раза выигрывал Кубок. Вместе с «Баварией» бывший нападающий становился двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка, а также выиграл по одному разу Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Ювентусом» экс-футболист 4 раза становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок Италии и еще один раз – Суперкубок. Манджукич также успел выиграть Суперкубок Испании в составе «Атлетико». В 2018-м году он дошел до финала чемпионата мира вместе со сборной Хорватии, но осуществить заветную мечту не смог. Последним клубом 37-летнего экс-футболиста был «Милан», который он покинул в июле.

Антонио Валенсия

В Европе Валенсия наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в составе которого провел 10 лет. За это время Антонио дважды становился чемпионом Англии, 3 раза выигрывал Суперкубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Кубок Англии и Лигу Европы. Кроме того, с «Насьоналем» он становился чемпионом Эквадора, а с «ЛДУ Кито» – обладателем Кубка Эквадора. Валенсия дважды признавался игроком года в «МЮ». Последним клубом бывшего защитника стал мексиканский «Керетаро», который он покинул в мае. Тогда же эквадорец и завершил карьеру в возрасте 35-ти лет.

Сами Хедира

Getty Images/Global Images Ukraine

Карьера Хедиры была богатой на титулы и трофеи. Все началось со «Штутгарта», вместе с которым Сами стал чемпионом Германии. После этого был мадридский «Реал», а вместе с ним титул чемпиона Испании, Суперкубок Испании, 2 Кубка Короля, а также выигранные по одному разу Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе «Ювентуса» бывший полузащитник стал пятикратным чемпионом Италии, 3 раза выигрывал Кубок Италии, и еще один раз – Суперкубок. Кроме того, Хедира является чемпионом мира в составе сборной Германии. Последним его клубом была «Герта», а карьеру 34-летний немец завершил в мае.

Клаас-Ян Хунтелаар

Getty Images/Global Images Ukraine

Хунтелаар официально не объявлял о завершении карьеры, но и возвращаться на поле 38-летний голландец не собирается. В Нидерландах сообщают, что футболист решил уйти по-тихому. Вместе с «Аяксом» бывший нападающий дважды становился чемпионом Нидерландов, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Вместе с «Шальке» голландец выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. При этом он успел поиграть за мадридский «Реал» и «Милан», но ничего с ними не выигрывал. Со сборной Нидерландов экс-футболист доходил до финала чемпионата мира-2010 и занимал третье место на ЧМ-2014. Голландец дважды становился лучшим бомбардиром Эредивизии, и один раз – лучшим бомбардиром Бундеслиги. Последним клубом Хунтелаара был «Шальке», который он покинул в июле.

Артем Милевский



ФК Минай

К Милевскому можно по-разному относиться, но нужно отмечать его достижения. Артем – трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины и четырехкратный обладатель Кубка Украины в составе киевского «Динамо». С «Динамо» Брест он становился чемпионом Беларуси и обладателем национального Кубка, а также 3 раза выигрывал Суперкубок страны. Со сборной Украины доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2006. Один раз становился лучшим бомбардиром УПЛ. Последним клубом Милевского стал «Минай», который он покинул в сентябре. Тогда же он объявил о завершении карьеры в 36 лет.

Серхио Агуэро

Getty Images/Global Images Ukraine

Уход Агуэро был одним из самых грустных моментов 2021 года. Аргентинца еще в «Манчестер Сити» начали преследовать травмы, а в «Барселоне» все стало совсем плохо. В декабре Серхио объявил о завершении карьеры в 33 года из-за проблем с сердцем. Но теперь уже экс-футболисту будет, что вспомнить. С «Манчестер Сити» он 5 раз становился чемпионом Англии, 6 раз выигрывал Кубок лиги, 3 раза – Суперкубок Англии и еще один раз – национальный Кубок. До того Агуэро выступал за «Атлетико», вместе с которым выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Со сборной Аргентины Серхио выиграл Кубок Америки. Агуэро дважды становился игроком года в «Манчестер Сити», а также лучшим бомбардиром АПЛ (1 раз). В далеком 2007-м году аргентинец стал обладателем премии Golden Boy. Такие легенды тоже уходят.

Сергей ЗАВАЛКО