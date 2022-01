ВИДЕО. Наполи презентовал специальную форму к 14 февраля

«Наполи» презентовал специальный комплект формы, который приурочен к 14 февраля – Дню всех влюбленных. Главная особенность формы – голубое пламя на футболке.

В новой форме «Наполи» сыграет уже сегодня, 23 января в матче Серии А против «Саленрнитаны».

This is the jersey of flames 🔥

This is the jersey of love 💙



AVAILABLE NOW 👇

🛒 SSC Napoli Official Web Store: https://t.co/0C83pF2vBV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/hcs61M7GQI



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YBRM7YhV13