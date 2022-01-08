Миколенко адаптируется в Эвертоне, Роналду может уйти из МЮ, фиаско Баварии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 января.

1A. ВИДЕО. Первая тренировка Миколенко. Бенитес лично беседовал с украинцем

Главный тренер «Эвертона» верит в светлое будущее украинца в стане «ирисок»

1B. ФОТО. Миколенко тренируется и ждет возможности дебютировать за Эвертон

Дебют может состояться в Кубке Англии

2. Роналду раздумывает об уходе из Манчестер Юнайтед

Португальскому нападающему не нравится стратегия развития клуба

3A. Под снегом и без зрителей. Бавария потерпела поражение от Боруссии М

Зрители не были допущены на трибуны из-за пандемии коронавируса

3B. Без Зинченко. Ман Сити разгромил Суиндон Таун и вышел в 1/16 финала Кубка

Четыре гола побывало в воротах команды гостей в кубковом поединке

4A. Хорошие деньги. Названа сумма, в которую Сампдории обойдется выкуп Супряги

Итальянский клуб планирует договориться об аренде форварда «Динамо»

4B. Сампдория намерена вернуться к вопросу с трансфером Супряги

Итальянский клуб попытается арендовать форварда с опцией выкупа

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой полузащитник Шахтера перешел в клуб Первой лиги

Владислав Вакула стал игроком житомирского «Полесья»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла договорилась о переходе полузащитника Барселоны

Филиппе Коутиньо будет защищать цвета английского клуба на правах аренды

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с Авагимяном

Украинский вингер покинул одесский клуб

6B. Источник: воспитанник Шахтера подписал контракт с Александрией

Украинский вингер Артур Авагимян в январе покинул одесский «Черноморец»

7A. Что происходит с составом. Останется ли Шкурин в Динамо?

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался о перспективах форварда

7B. Черноморец отказался от подписания Бутко. Стала известна причина

Опытный 30-летний футболист в последний момент получил травму

8A. Окупятся ли инвестиции? Названа причина срыва трансфера Марлоса

В последнее время переговоры с хавбеком вел «Атлетико Паранаэнсе»

8B. Переговоры на завершающей стадии. Заря хочет арендовать фулбека АЕК

Олег Данченко так и не сумел раскрыться в Греции

9A. Оберхоф-2022. Валя Семеренко заняла 13-е место в спринте

Выиграла гонку норвежка Марте Олсбю Ройселанд

9B. Оберхоф-2022. Логинов выиграл спринт, Цымбал забежал в топ-20

Завершилась первая биатлонная гонка в 2022 году

10. Второй титул Кобаяси, тотальный провал поляков. Итоги Турне-2022

Sport.ua подводит итоги Турне четырех трамплинов 2021/2022