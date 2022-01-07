Хорошие деньги. Названа сумма, в которую Сампдории обойдется выкуп Супряги

Как уже сообщалось, итальянская «Сампдория» возобновила интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге, которого генуэзцы хотят арендовать на полгода за 1 миллион евро с опцией выкупа.
Согласно последней информации из Италии, «Сампдория» готова прописать в договоре с «Динамо» фиксированную сумму возможного выкупа контракта Супряги за 8 миллионов евро.
Летом минувшего года трансфер Супряги в «Сампдорию» так и не состоялся, потому как клубы в последний момент разошлись во взглядах на окончательную формулу сделки.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
Источник — SampNews24
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Малахольные ; уже Мыколу за 4-5 купили , как вы писали
o-supryaga-dettagli/
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