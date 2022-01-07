Хорошие деньги. Названа сумма, в которую Сампдории обойдется выкуп Супряги

Как уже сообщалось, итальянская «Сампдория» возобновила интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге, которого генуэзцы хотят арендовать на полгода за 1 миллион евро с опцией выкупа.

Согласно последней информации из Италии, «Сампдория» готова прописать в договоре с «Динамо» фиксированную сумму возможного выкупа контракта Супряги за 8 миллионов евро.

Летом минувшего года трансфер Супряги в «Сампдорию» так и не состоялся, потому как клубы в последний момент разошлись во взглядах на окончательную формулу сделки.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.