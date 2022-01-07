Хорошие деньги. Названа сумма, в которую Сампдории обойдется выкуп Супряги

Итальянский клуб планирует договориться об аренде форварда «Динамо»

  • 07.01.2022 21:13
  • 6321 просмотр
  • 14 комментариев
Хорошие деньги. Названа сумма, в которую Сампдории обойдется выкуп Супряги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга (слева)

Как уже сообщалось, итальянская «Сампдория» возобновила интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге, которого генуэзцы хотят арендовать на полгода за 1 миллион евро с опцией выкупа.

Согласно последней информации из Италии, «Сампдория» готова прописать в договоре с «Динамо» фиксированную сумму возможного выкупа контракта Супряги за 8 миллионов евро.

Летом минувшего года трансфер Супряги в «Сампдорию» так и не состоялся, потому как клубы в последний момент разошлись во взглядах на окончательную формулу сделки.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник — SampNews24

(37 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 07.01.2022 21:45
    +6
    Смішно, мільйон за оренду і 8 за викуп, за 3 динамо малоб відпускати з руками і ногами, зразу без оренди
    Ссылка
    DIBUA
    online
    DIBUA, 07.01.2022 21:40
    +6
    Calm, 07.01.2022 21:27
    8 никто не даст... Максимум 3-4
    Хлопаки, звідки ви берете ці мільйони? Сфігалі стільки вартує форвард, який програє конкуренцію Гармашу?
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 21:35
    +3
    Крото эксперты повылазили
    Малахольные ; уже Мыколу за 4-5 купили , как вы писали
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 07.01.2022 21:50
    +2
    Михайло Кудієнко, 07.01.2022 21:45
    Смішно, мільйон за оренду і 8 за викуп, за 3 динамо малоб відпускати з руками і ногами, зразу без оренди
    Там 50% нужно бене отдать президенту нашему или кто он там сейчас... в итоге лидерам опзж ничего не останется
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 07.01.2022 21:38
    +2
    Calm, 07.01.2022 21:27
    8 никто не даст... Максимум 3-4
    На трансфер 4. Конечно завышено. Не знаю для кого такие сказки агенты распространяют... не кто не поверит
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 07.01.2022 21:38
    +1
    Якщо не "качка", то потрібно узгодити все якнайшвидше.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 07.01.2022 22:15
    0
    8 лямов ща Супрягу А че не 15? А то топового форварда в ЧУ Пейшото говорят 5-6 а бестолковое дырявое полено 8?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 07.01.2022 22:06
    0
    Отдавать не задумываясь. Еще год простоя и его и бесплатно никто не возьмет, а так может пойдет по стопам Яремчука.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 21:41
    0
    DIBUA, 07.01.2022 21:40
    Хлопаки, звідки ви берете ці мільйони? Сфігалі стільки вартує форвард, який програє конкуренцію Гармашу?
    Согласен, погорячился.. 2
    Ссылка
    savant
    savant, 07.01.2022 22:00
    -2
    Не знаю на сколько можно верить "Foх24" но там об этом пишут... https://new.fox-24.com/sport/news/54011.html на Итальянских сайтах тоже об этом пишут, так что нет дыма без огня... https://www.clubdoria46.it/2022/01/07/calciomercato-sampdoria-romei-faggian
    o-supryaga-dettagli/
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 21:27
    -2
    8 никто не даст... Максимум 3-4
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 07.01.2022 21:16
    -3
    Шоу маст го он..Ну 8 млн он два года назад стоил..
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 07.01.2022 21:18
    -5
    romanchik.8409, 07.01.2022 21:17
    Сейчас максимум 2-3
    Та не стоит он даже 2......
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 07.01.2022 21:17
    -5
    Сейчас максимум 2-3
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности