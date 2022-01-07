Роналду раздумывает об уходе из Манчестер Юнайтед

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает об уходе из английского клуба.

Знаменитого форварда беспокоит направление, в котором движется клуб, а также неопределенность с главным тренером «красных дьяволов». На старте сезона наставником «Манчестер Юнайтед» был Уле Гуннар Сульшер, но в конце ноября его сменил Ральф Рангник. При этом контракт немецкого специалиста рассчитан только до конца сезона 2021/2022, после чего «Манчестер Юнайтед», скорее всего, получит нового тренера.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из туринского «Ювентуса» за €15 миллионов. В текущем сезоне Криштиану провел за Манчестер Юнайтед 22 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Текущее соглашение Криштиану с «МЮ» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.