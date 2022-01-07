Роналду раздумывает об уходе из Манчестер Юнайтед

Португальскому нападающему не нравится стратегия развития клуба

  • 07.01.2022 11:33
  • 2800 просмотров
  • 7 комментариев
Роналду раздумывает об уходе из Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает об уходе из английского клуба.

Знаменитого форварда беспокоит направление, в котором движется клуб, а также неопределенность с главным тренером «красных дьяволов». На старте сезона наставником «Манчестер Юнайтед» был Уле Гуннар Сульшер, но в конце ноября его сменил Ральф Рангник. При этом контракт немецкого специалиста рассчитан только до конца сезона 2021/2022, после чего «Манчестер Юнайтед», скорее всего, получит нового тренера.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из туринского «Ювентуса» за €15 миллионов. В текущем сезоне Криштиану провел за Манчестер Юнайтед 22 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Текущее соглашение Криштиану с «МЮ» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

Источник — Daily Star

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex K
    Alex K, 07.01.2022 11:48
    +9
    У него есть амбиции, возможности, талант, чтоб ещё поиграть на высоком уровне и добиться больших успехов. Если МЮ его аппетиты удовлетворить не может, то зачем там сидеть? Да, значимый для Кри клуб, но он и не пенсионер ещё, чтоб банально доигрывать карьеру в Манчестере. Уверен, Кри ещё года 3-4 может на высоком уровне поиграть, с его то умениями и физической формой.
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    timetocrusade
    online
    timetocrusade, 07.01.2022 12:06
    +1
    Nomad, 07.01.2022 11:46
    В Шахтёр!
    не, такие люди к рыжим убийцам не пойдут, так шо дрочите в солевой шахте дальше, взрывайте стадионы
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    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 07.01.2022 12:59
    0
    Карпати!
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 12:48
    0
    Nomad, 07.01.2022 11:46
    В Шахтёр!
    В Караганде сейчас не безопасно
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 07.01.2022 12:04
    0
    Їм потрібно було запросити нормального тренера на довгостроковий контракт, а не Ральфа. Ну все ж є в клуба, і склад нормальний і в фінансах не мають потреби, армія вболівальників по всій планеті, чому так, х.з. Рангнік навіть четверте місце не візьме.
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 07.01.2022 12:46
    -1
    В Металіст?))))
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    Nomad
    online
    Nomad, 07.01.2022 11:46
    -8
    В Шахтёр!
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