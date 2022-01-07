Без Зинченко. Ман Сити разгромил Суиндон Таун и вышел в 1/16 финала Кубка

Четыре гола побывало в воротах команды гостей в кубковом поединке

  • 07.01.2022 23:59
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Без Зинченко. Ман Сити разгромил Суиндон Таун и вышел в 1/16 финала Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон Таун» (4:1) и вышел в следующий раунд.

У победителей отличились Бернарду Силва, Габриэл Жезус (который также не реализовал пенальти), Илкай Гюндоган и молодой Коул Палмер. 

Украинский игрок клуба «Ман Сити» Александр Зинченко пропускал матч, поскольку заражен коронавирусом и отправлен на карантин.

Кубок Англии. 1/32 финала

«Суиндон Таун» – «Манчестер Сити» – 1:4

Голы: Маккирди, 78 – Бернарду Силва, 14, Габриэл Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82.

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 62.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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