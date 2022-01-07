Без Зинченко. Ман Сити разгромил Суиндон Таун и вышел в 1/16 финала Кубка

В поединке 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон Таун» (4:1) и вышел в следующий раунд.
У победителей отличились Бернарду Силва, Габриэл Жезус (который также не реализовал пенальти), Илкай Гюндоган и молодой Коул Палмер.
Украинский игрок клуба «Ман Сити» Александр Зинченко пропускал матч, поскольку заражен коронавирусом и отправлен на карантин.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Суиндон Таун» – «Манчестер Сити» – 1:4
Голы: Маккирди, 78 – Бернарду Силва, 14, Габриэл Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82.
Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 62.
Источник — Sport.ua
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