Что происходит с составом. Останется ли Шкурин в Динамо?

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался о перспективах форварда

  • 07.01.2022 20:15
  • 1749 просмотров
  • 10 комментариев
Что происходит с составом. Останется ли Шкурин в Динамо?
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказал свое мнение о перспективах нападающего Ильи Шкурина в киевском «Динамо»: 

«Останется ли Илья Шкурин в «Динамо» Киев? Конечно, лучше всех знает ситуацию с будущим нападающего агент Валерий Исаев. Может быть, скоро и расскажет. Но пока киевляне не вышли из отпуска – никаких новостей. Допускаю, что их не будет до первых сборов. Мирча Луческу любит собирать всех на сборах – молодых, возвращенных из аренды – и на месте разбираться, с кем идти дальше по сезону.

Наблюдаю пристально за Киевом последние полгода – понять логически, что там реально происходит с составом, очень сложно. К примеру, в команде реальный перебор нападающих, которые задействованы по праздникам – ставка все равно частенько на полузащитника Дениса Гармаша. Шкурин в этой ротации не уникален выходами в старте в Лиге чемпионов и исключениями из заявки на следующий матч Украинской Премьер-лиги. Винегрет, да простит меня Луческу.

При этом вроде бы наметился тренд на разгрузку обоймы ДК, но насколько будет реализован – скоро узнаем. Разгрузка необходима. Перед «Динамо» остались две внутренние задачи: Кубок и чемпионат. Уверен, что в таком календаре и 15 сильных игроков достаточно, чтобы все порешать. Шкурин войдет в этот пул или нет – открытый вопрос».

Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:49
    +1
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:48
    Два глиномеса Максим и Тимофеючка, уже тут как тут
    Если вы хоть одну ветку припустите о Динамо, вам бурятского леденца не перепадёт?
    Тебе правда глазки колит? Ты не устала от такой правды?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:37
    +1
    Mаx_mad_, 07.01.2022 20:36
    Оооочеень больная тема,и ещё налоги не платят в бюджет страны,,,зраДникииии
    Точно, ещё и это.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:24
    +1
    Нужно оставлять, очень сильный игрок + игрок ЦСКА (считай российская армия) нужно поддерживать.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:54
    0
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:53
    То что вы с Максимом в отношениях ?
    с этой правдой я смирился хотя это и против моей природы
    Не, это больше к тебе кись, обидна для тебя эта правда, да? ОПЗЖ, ЦСКА...
    Ссылка
    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 07.01.2022 20:36
    0
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    Макс, фанаты развпятьлетних кипрских шубных автобусников очень забавные, сами берут игрока в аренду у ЦСКА (считай российская армия), их руководство дружит с ОПЗЖ, почти на всех домашних матчах сидят вместе. А потом они что-то там говорят на Шахтёр. Для них это очень больная и обидная тема.
    Оооочеень больная тема,и ещё налоги не платят в бюджет страны,,,зраДникииии
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    0
    Mаx_mad_, 07.01.2022 20:28
    💯%
    Макс, фанаты развпятьлетних кипрских шубных автобусников очень забавные, сами берут игрока в аренду у ЦСКА (считай российская армия), их руководство дружит с ОПЗЖ, почти на всех домашних матчах сидят вместе. А потом они что-то там говорят на Шахтёр. Для них это очень больная и обидная тема.
    Ссылка
    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 07.01.2022 20:28
    0
    Face Control, 07.01.2022 20:24
    Нужно оставлять, очень сильный игрок + игрок ЦСКА (считай российская армия) нужно поддерживать.
    💯%
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:53
    -1
    Face Control, 07.01.2022 20:49
    Тебе правда глазки колит? Ты не устала от такой правды?
    То что вы с Максимом в отношениях ?
    с этой правдой я смирился хотя это и против моей природы
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:48
    -2
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    Макс, фанаты развпятьлетних кипрских шубных автобусников очень забавные, сами берут игрока в аренду у ЦСКА (считай российская армия), их руководство дружит с ОПЗЖ, почти на всех домашних матчах сидят вместе. А потом они что-то там говорят на Шахтёр. Для них это очень больная и обидная тема.
    шахтёр - команда которая противостоит украинской армии
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:48
    -2
    Два глиномеса Максим и Тимофеючка, уже тут как тут
    Если вы хоть одну ветку припустите о Динамо, вам бурятского леденца не перепадёт?
    Ссылка
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