Что происходит с составом. Останется ли Шкурин в Динамо?

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказал свое мнение о перспективах нападающего Ильи Шкурина в киевском «Динамо»:

«Останется ли Илья Шкурин в «Динамо» Киев? Конечно, лучше всех знает ситуацию с будущим нападающего агент Валерий Исаев. Может быть, скоро и расскажет. Но пока киевляне не вышли из отпуска – никаких новостей. Допускаю, что их не будет до первых сборов. Мирча Луческу любит собирать всех на сборах – молодых, возвращенных из аренды – и на месте разбираться, с кем идти дальше по сезону.

Наблюдаю пристально за Киевом последние полгода – понять логически, что там реально происходит с составом, очень сложно. К примеру, в команде реальный перебор нападающих, которые задействованы по праздникам – ставка все равно частенько на полузащитника Дениса Гармаша. Шкурин в этой ротации не уникален выходами в старте в Лиге чемпионов и исключениями из заявки на следующий матч Украинской Премьер-лиги. Винегрет, да простит меня Луческу.

При этом вроде бы наметился тренд на разгрузку обоймы ДК, но насколько будет реализован – скоро узнаем. Разгрузка необходима. Перед «Динамо» остались две внутренние задачи: Кубок и чемпионат. Уверен, что в таком календаре и 15 сильных игроков достаточно, чтобы все порешать. Шкурин войдет в этот пул или нет – открытый вопрос».