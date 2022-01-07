ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла договорилась о переходе полузащитника Барселоны

Филиппе Коутиньо будет защищать цвета английского клуба на правах аренды

  • 07.01.2022 12:14
  • 1077 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла договорилась о переходе полузащитника Барселоны
© ФК Астон Вилла. Филиппе Коутиньо

Английская «Астон Вилла» согласовала условия с каталонской «Барселоной» о переходе 29-летнего бразильского полузащитника «блаугранас» Филиппе Коутиньо.

«Астон Вилла» берет игрока в аренду до конца сезона с правом выкупа. Для завершения сделки Коутиньо должен пройти медосмотр и получить разрешение на работу в Англии.

Стоит отметить, что «Астон Виллу» тренирует Стивен Джеррард, вместе с которым Филиппе выступал за «Ливерпуль». В 2018 году хавбек перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за €135 миллионов.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Коутиньо составляет €18 миллионов.

Источник — ФК Астон Вилла

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    russol30
    russol30, 07.01.2022 13:11
    0
    Продали за 135, а зарас 18 всього, ну Ліверпуль і наварив ❤️
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 07.01.2022 13:09
    0
    После Ливерпуля перестал прогрессировать! Ну а с Астон Виллой Джеррарда, не такой уж и плохой вариант...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности