ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла договорилась о переходе полузащитника Барселоны

Английская «Астон Вилла» согласовала условия с каталонской «Барселоной» о переходе 29-летнего бразильского полузащитника «блаугранас» Филиппе Коутиньо.

«Астон Вилла» берет игрока в аренду до конца сезона с правом выкупа. Для завершения сделки Коутиньо должен пройти медосмотр и получить разрешение на работу в Англии.

Стоит отметить, что «Астон Виллу» тренирует Стивен Джеррард, вместе с которым Филиппе выступал за «Ливерпуль». В 2018 году хавбек перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за €135 миллионов.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Коутиньо составляет €18 миллионов.