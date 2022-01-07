Источник: воспитанник Шахтера подписал контракт с Александрией

Украинский вингер Артур Авагимян в январе покинул одесский «Черноморец»

  • 07.01.2022 22:59
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Источник: воспитанник Шахтера подписал контракт с Александрией
© ФК Черноморец. Артур Авагимян

24-летний украинский вингер Артур Авагимян продолжит карьеру в «Александрии».

Сторонам удалось договориться и согласовать условия личного контракта, который уже подписан. Вероятнее всего, договор рассчитан на три года. Хавбек прибудет в лагерь команды, когда у игроков клуба закончится отпуск.

В футбольной карьере воспитанник «Шахтера» поиграл за «Мариуполь», «Арсенал» Киев, армянский «Алашкерт» и одесский «Черноморец», куда перешел в 2020 году.

Напомним, в январе Артур Авагимян официально покинул одесский клуб «Черноморец». В текущем сезоне УПЛ Артур провел 18 поединков и забил 5 голов. 

Источник — Footboom

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