Источник: воспитанник Шахтера подписал контракт с Александрией

24-летний украинский вингер Артур Авагимян продолжит карьеру в «Александрии».
Сторонам удалось договориться и согласовать условия личного контракта, который уже подписан. Вероятнее всего, договор рассчитан на три года. Хавбек прибудет в лагерь команды, когда у игроков клуба закончится отпуск.
В футбольной карьере воспитанник «Шахтера» поиграл за «Мариуполь», «Арсенал» Киев, армянский «Алашкерт» и одесский «Черноморец», куда перешел в 2020 году.
Напомним, в январе Артур Авагимян официально покинул одесский клуб «Черноморец». В текущем сезоне УПЛ Артур провел 18 поединков и забил 5 голов.
Источник — Footboom
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