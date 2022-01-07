Под снегом и без зрителей. Бавария потерпела поражение от Боруссии М

7 января в 21:30 состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Боруссия» М.
В начале поединка шел снег. Зрители не были допущены на трибуны из-за пандемии коронавируса.
Хозяева поля потерпели неожиданное поражение со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме. На гол Роберта Левандовски гости ответили двумя мячами: отличились Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер.
На 75-й минуте на поле у хозяев поля вышел Пауль Ваннер. Немецкий хавбек в возрасте 16 лет и 15 дней стал самым молодым игроком клуба в матче Бундеслиги.
«Бавария» сохраняет лидерство в турнирной таблице (43 очка), «Боруссия» М занимает 11-е место.
Бундеслига. 18-й тур
«Бавария» – «Боруссия» М – 1:2
Голы: Левандовски, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.
Бавария: Ульрайх, Забитцер, Зюле, Павар, Киммих, Мусиала, Рока (Ваннер, 75), Тильман (Копадо, 75), Мюллер, Гнабри, Левандовски.
Боруссия М: Зоммер, Янчке (Байер, 67), Эльведи, Гинтер, Нец, Коне, Крамер (Бенеш, 79), Лайнер (Херрманн, 79), Штиндль (Тюрам, 90), Нойхаус (Плеа, 67), Эмболо.
Предупреждения: Штиндль, 78.
Судья: Зиберт.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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Ну было 3 поражения, а стало 4. И что? Ведь в составе минус 10 из-за ковида. Да и самый неудобный соперник из всей Бундеслиги.
Ну и что , что в том сезоне было 6:0?
А в этом 1:1, кубок 0:5 и сейчас 1:2. И никто не застрелится.)
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