Под снегом и без зрителей. Бавария потерпела поражение от Боруссии М

7 января в 21:30 состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Боруссия» М.

В начале поединка шел снег. Зрители не были допущены на трибуны из-за пандемии коронавируса.

Хозяева поля потерпели неожиданное поражение со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме. На гол Роберта Левандовски гости ответили двумя мячами: отличились Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер.

На 75-й минуте на поле у хозяев поля вышел Пауль Ваннер. Немецкий хавбек в возрасте 16 лет и 15 дней стал самым молодым игроком клуба в матче Бундеслиги.

«Бавария» сохраняет лидерство в турнирной таблице (43 очка), «Боруссия» М занимает 11-е место.

Бундеслига. 18-й тур

«Бавария» – «Боруссия» М – 1:2

Голы: Левандовски, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.

Бавария: Ульрайх, Забитцер, Зюле, Павар, Киммих, Мусиала, Рока (Ваннер, 75), Тильман (Копадо, 75), Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Боруссия М: Зоммер, Янчке (Байер, 67), Эльведи, Гинтер, Нец, Коне, Крамер (Бенеш, 79), Лайнер (Херрманн, 79), Штиндль (Тюрам, 90), Нойхаус (Плеа, 67), Эмболо.

Предупреждения: Штиндль, 78.

Судья: Зиберт.

Турнирная таблица Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine