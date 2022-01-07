В пятницу, 7 января, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Бавария



Пока болельщики несменного чемпиона Германии вовсю праздновали рождественско-новогодние праздники, главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн ломал голову над тем, каким будет состав его команды в первой игре 2022 года. Тенденции европейского футбола сейчас таковы, что украинская Премьер-лига с ее вынужденной зимней паузой находится куда в более выигрышном положении, чем те чемпионаты, которые пытаются продолжать играть. Очередная волна COVID-19 тому является главной причиной, а тот факт, что она терзает даже команды топ-уровня, отчетливо виден по кадровой обойме «Красной машины» на предстоящую игру. Точнее по тому, что от нее осталось.

Лерой Сане, Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Дайо Упамекано, Лукас Эрнандес, Кингсли Коман, Танги Ньянзу, Йосип Станишич, Корентен Толиссо и Омар Ричардс – всех этих футболистов у немецкого наставника из ротации вычеркнул злополучный COVID-19, а Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Буна Сарр на этом фоне еще и отправились в составе своих национальных команд на Кубок африканских наций-2022. В итоге, у «Баварии» осталось 15 доступных футболистов, среди которых лишь один номинальный центральный защитник, а также отсутствует основной голкипер.

Благо, Роберт Левандовски все еще в строю, но против настолько неудобного соперника, как менхенгладбахская «Боруссия» даже польский супер-бомбардир в одиночку может не помочь. Мюнхенцы начали текущий сезон с тяжелой ничьей на поле оппонентов (1:1), а потом с треском вылетели от него из Кубка Германии (0:5). И на что рассчитывать при такой кадровой катастрофе?

Боруссия М



Устраивать качественную встряску действующему чемпиону страны уже на старте нового сезона «жеребцы» оказались вполне способны, но сразу же после этого последовали поражения от леверкузенского «Байера» (0:4) и «Униона» Берлин (1:2), которые заставили задуматься над тем, насколько далеко сумеет зайти эта команда. Оказалось, что сомнения возникли не на пустом месте. Менхенгладбах еще несколько раз пускал пыль в глаза, когда обыгрывал в дерби Дортмунд (1:0) или выбивал ту же «Баварию» из Кубка Германии, но об этих результатах мы уже успели благополучно забыть.

Что там говорить, если на стыке ноября и декабря, а также по всей продолжительности заключительного месяца в 2021 году команда Ади Хюттера играла в ровно такой же отвратительный футбол, какой демонстрировала, когда во второй половине прошлого сезона узнала об уходе Марко Розе в стан «шмелей»? Четыре поражения кряду и выстраданная ничья против «Хоффенхайма» за неделю до Рождества (1:1) – с такими выступлениями прямая дорога в сторону подвала турнирной таблицы. «Боруссия» именно у зоны вылета и будет начинать вторую половину сезона, и есть большие сомнения, что даже настолько ослабленная «Бавария» ей сейчас по плечу.

Ориентировочные составы



«Бавария»: Ульрайх – Зюле, Киммих, Павар – Мусиала, Рока, Забитцер, Гнабри – Мюллер, Тилльман – Левандовски.

«Боруссия» М: Зоммер – Нетц, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Коне, Крамер – Тюрам, Штиндль, Херрманн – Эмболо.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева добьются победы, но с минимальным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Боруссия» М (+1.5) с коэффициентом 1.92 по линии Parimatch.

7 января, пятница