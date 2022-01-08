7 января в 21:30 состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Боруссия» М.
Бундеслига. 18-й тур
«Бавария» – «Боруссия» М – 1:2
Голы: Левандовски, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.
События матча
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Лайнер (Боруссия М).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
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