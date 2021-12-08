Шахтер не выиграл у Вернидуба, Марлос и Мораес могут покинуть клуб

Главные новости за 7 декабря на Sport.ua

  • 08.12.2021 06:59
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Шахтер не выиграл у Вернидуба, Марлос и Мораес могут покинуть клуб
© УЕФА. Юрий Вернидуб

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 декабря.

1A. Скрипнули дверью. Шахтер упустил победу над Шерифом
Коллектив Роберто Де Дзерби пропустил перед самым финальным свистком

1B. Шахтер – Шериф – 1:1. Команда Вернидуба вырвала ничью. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

1C. Закончили на позитиве. Шахтер U-19 разгромил Шериф в Юношеской Лиге УЕФА
Команда забила 6 голов

2A. Турнирные таблицы ЛЧ. Бесславный финиш Шахтера. Кто вышел в 1/8 финала?
Донецкая команда финишировала на 4-й позиции в группе D

2B. Зинченко сделал ассист. Ман Сити проиграл РБ Лейпциг, ПСЖ разгромил Брюгге
Матч в Лейпциге завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1

2C. ВИДЕО. Вот это пушка! Месси забил за ПСЖ пятый гол в сезоне
Аргентинский форвард отличился в матче Лиги чемпионов против «Брюгге»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Юный талантливый легионер продлил контракт с Динамо на 5 лет
Самба Диалло из Сенегала является лучшим бомбардиром «Динамо» U-19

3B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо подвела удача. Мы заслуживали большего»
Наставник киевского клуба поделился ожиданиями от выездного поединка с «Бенфикой»

4A. Источник: Марлос покинет Шахтер до Нового года
Полузащитник донецкого клуба вернется в Бразилию после завершения контракта

4B. Снова с Тайсоном? Известен клуб, где может продолжить карьеру Марлос
На 33-летнего хавбека претендует «Интернасьонал»

4C. Источник: Жуниор Мораес покинет Шахтер после матча с Александрией
Донецкий клуб принял решение не продлевать контракт с футболистом

5A. Где товар? Милевского и Панкова задержали силовики в киевском ресторане
Артем напомнил о себе после завершения карьеры

5B. Агент Милевского прокомментировал задержание в киевском ресторане
Милевского и Панкова якобы задержали силовики в ресторане

5С. Спикер СБУ прокомментировал скандальное задержание Милевского
Артем Дехтяренко уверяет, что силовики к этому непричастны

6. Карлсен снова выиграл. Россиянин потерял слона на ровном месте
После ошибки Яна Непомнящего счет в матче стал 6:3 в пользу норвежца

7A. Прометей проиграл и во втором матче группового этапа Лиги чемпионов
Украинские волейболистки уступили дома польскому клубу «Девелопрес»

7B. Подоляне выиграли в первом матче 1/16 финала Кубка вызова
В четырех сетах украинские волейболисты обыграли венгерский клуб «Пензудьор»

8A. ВИДЕО. Как Середа выиграл золото чемпионата мира среди юниоров в Киеве
Теперь у сборной Украины 5 медалей на ЧМ-2021, включая 3 золотых

8B. ВИДЕО. Середа завоевал вторую медаль на ЧМ-2021 по прыжкам в воду в Киеве
Алексей к золоту на вышке добавил серебро на 3-метровом трамплине

9A. Уйти по-королевски: 8 игроков, которые могут покинуть Реал
Sport.ua – о футболистах, которым, возможно, больше нет места в «королевском клубе»

9B. Умножить репутацию на ноль. Почему Венгер убивает свой авторитет ради ФИФА
Француз мог бы быть успешным спортивным директором в топ-клубе, но выбрал иной путь

10. Мерзлое поле в Луцке, рекорд Ризныка, триллер в Чернигове
Самые интересные события 17-го тура УПЛ – в традиционном обзоре

Источник — Sport.ua

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