Турнирные таблицы ЛЧ. Бесславный финиш Шахтера. Кто вышел в 1/8 финала?

7 декабря в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи 6-го тура группового турнира.

Донецкий «Шахтер» упустил победу в игре против «Шерифа» (1:1). «Горняки» заняли последнее место в турнирной таблице (1 очко) и выбыли из ЛЧ. «Шериф» из Молдовы, команда Юрия Вернидуба, продолжит борьбу в Лиге Европы. «Реал» и «Интер» сыграют в 1/8 финала ЛЧ.

В 1/8 финала ЛЧ уже вышли 12 команд (и еще 4 позиции вакантны):

Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси

Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси Реал, Атлетико

Реал, Атлетико Интер, Ювентус

Интер, Ювентус Бавария

Бавария ПСЖ

ПСЖ Спортинг

Спортинг Аякс

8 декабря киевское «Динамо» будет играть на выезде против «Бенфики», аналогично прощаясь с еврокубками.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

6-й тур, 7 декабря

ПСЖ – Брюгге – 4:1

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1

Аякс – Спортинг – 4:2

Боруссия Д – Бешикташ – 5:0

Милан – Ливерпуль – 1:2

Порту – Атлетико – 1:3

Реал Мадрид – Интер – 2:0

Шахтер Донецк – Шериф – 1:1

Турнирные таблицы ЛЧ