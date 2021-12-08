Турнирные таблицы ЛЧ. Бесславный финиш Шахтера. Кто вышел в 1/8 финала?

7 декабря в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи 6-го тура группового турнира.
Донецкий «Шахтер» упустил победу в игре против «Шерифа» (1:1). «Горняки» заняли последнее место в турнирной таблице (1 очко) и выбыли из ЛЧ. «Шериф» из Молдовы, команда Юрия Вернидуба, продолжит борьбу в Лиге Европы. «Реал» и «Интер» сыграют в 1/8 финала ЛЧ.
В 1/8 финала ЛЧ уже вышли 12 команд (и еще 4 позиции вакантны):
- Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
- Реал, Атлетико
- Интер, Ювентус
- Бавария
- ПСЖ
- Спортинг
- Аякс
8 декабря киевское «Динамо» будет играть на выезде против «Бенфики», аналогично прощаясь с еврокубками.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
6-й тур, 7 декабря
- ПСЖ – Брюгге – 4:1
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1
- Аякс – Спортинг – 4:2
- Боруссия Д – Бешикташ – 5:0
- Милан – Ливерпуль – 1:2
- Порту – Атлетико – 1:3
- Реал Мадрид – Интер – 2:0
- Шахтер Донецк – Шериф – 1:1
Источник — Sport.ua
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Динамо и Мальмё ( и Шахтер) разыграют 29-31 места.
На данный момент:
29. Шахтер 2 2:12
30 Динамо 1 1:9
31. Мальмё 1 1:13
32. Бешикташ 0 3:19
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