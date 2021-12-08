Турнирные таблицы ЛЧ. Бесславный финиш Шахтера. Кто вышел в 1/8 финала?

Донецкая команда финишировала на 4-й позиции в группе D

  • 08.12.2021 00:30
  • 1084 просмотра
  • 2 комментария
Турнирные таблицы ЛЧ. Бесславный финиш Шахтера. Кто вышел в 1/8 финала?
© УЕФА

7 декабря в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи 6-го тура группового турнира.

Донецкий «Шахтер» упустил победу в игре против «Шерифа» (1:1). «Горняки» заняли последнее место в турнирной таблице (1 очко) и выбыли из ЛЧ. «Шериф» из Молдовы, команда Юрия Вернидуба, продолжит борьбу в Лиге Европы. «Реал» и «Интер» сыграют в 1/8 финала ЛЧ.

В 1/8 финала ЛЧ уже вышли 12 команд (и еще 4 позиции вакантны):

  •  Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
  •  Реал, Атлетико
  •  Интер, Ювентус
  •  Бавария
  •  ПСЖ
  •  Спортинг
  •  Аякс

8 декабря киевское «Динамо» будет играть на выезде против «Бенфики», аналогично прощаясь с еврокубками.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

6-й тур, 7 декабря

  • ПСЖ – Брюгге – 4:1
  • РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1
  • Аякс – Спортинг – 4:2
  • Боруссия Д – Бешикташ – 5:0
  • Милан – Ливерпуль – 1:2
  • Порту – Атлетико – 1:3
  • Реал Мадрид – Интер – 2:0
  • Шахтер Донецк – Шериф – 1:1

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 01:28
    0
    В рейтинг УЕФА лучше не смотреть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 01:13 (изменен)
    0
    До 28го уже не дотянуться.
    Динамо и Мальмё ( и Шахтер) разыграют 29-31 места.
    На данный момент:
    29. Шахтер 2 2:12
    30 Динамо 1 1:9
    31. Мальмё 1 1:13
    32. Бешикташ 0 3:19
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