Агент Милевского прокомментировал задержание в киевском ресторане

Милевского и Панкова задержали силовики в киевском ресторане

  • 06.12.2021 17:35
  • 1622 просмотра
  • 3 комментария
Агент Милевского прокомментировал задержание в киевском ресторане
© Instagram. Панков и Милевский

Футбольный агент Александр Панков прокомментировал видео, обнародованное несколькими часами ранее. На видео: Панкова и бывшего форварда «Динамо» Артема Милевского задержали ночью в столичном ресторане.

Панков написал на своей странице в  Instagram: «Ребята, какое-то время буду без связи. Выдали телефон на 15 минут. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас».

ВИДЕО 18+. Осторожно, ненормативная лексика

 
 
 

Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 17:53
    +2
    Агент Милевского прокомментировал задержание в киевском ресторане.
    Панков написал на своей странице в Instagram: «Ребята, мы великовозрастные дибилы, для вас не новость шо по уму мы где-то остались на уровне 7-го класса средней школы +/-. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас».
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    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 17:59
    0
    lenares85, 06.12.2021 17:55
    Очень интересно почему их задержали и где они , ахаха хаха ха хаа ха. Может они шпионы беларусские и переворот хотели учинить
    долбо ... долбики они белорусские
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    lenares85
    lenares85, 06.12.2021 17:55
    0
    Очень интересно почему их задержали и где они , ахаха хаха ха хаа ха. Может они шпионы беларусские и переворот хотели учинить
    Ссылка
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