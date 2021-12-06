Агент Милевского прокомментировал задержание в киевском ресторане.

Футбольный агент Александр Панков прокомментировал видео, обнародованное несколькими часами ранее. На видео: Панкова и бывшего форварда «Динамо» Артема Милевского задержали ночью в столичном ресторане.
Панков написал на своей странице в Instagram: «Ребята, какое-то время буду без связи. Выдали телефон на 15 минут. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас».
ВИДЕО 18+. Осторожно, ненормативная лексика
Источник — Instagram
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Панков написал на своей странице в Instagram: «Ребята, мы великовозрастные дибилы, для вас не новость шо по уму мы где-то остались на уровне 7-го класса средней школы +/-. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас».
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