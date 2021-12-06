Где товар? Милевского и Панкова задержали силовики в киевском ресторане

Артем напомнил о себе после завершения карьеры

  • 06.12.2021 10:50
  • 7744 просмотра
  • 4 комментария
Где товар? Милевского и Панкова задержали силовики в киевском ресторане
© APnews. Александр Панков и Артем Милевский

Бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского задержали силовики в ресторане Boho в центре Киева. 
 
Похоже на то, что это постановочное видео или розыгрыш. Люди с нашивками «СБУ» вели себя крайне агрессивно и слишком провокационно.
 
Вместе с Милевским был задержан и агент Милевского Александр Панков.

Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане

ВИДЕО 18+. Осторожно, ненормативная лексика

 
 
 

Источник — Telegram

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 06.12.2021 11:11
    +5
    Шо за постанова?😂😂😂😂
    Ссылка
    bassofon
    bassofon, 06.12.2021 11:37 (изменен)
    +3
    Ролевые игры, с унижением Милевского и Панькива.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 06.12.2021 11:24
    0
    нецікаво
    Ссылка
    ViaBor
    ViaBor, 06.12.2021 11:23
    -1
    Клоун
    Ссылка
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