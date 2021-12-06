Где товар? Милевского и Панкова задержали силовики в киевском ресторане

Бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского задержали силовики в ресторане Boho в центре Киева.



Похоже на то, что это постановочное видео или розыгрыш. Люди с нашивками «СБУ» вели себя крайне агрессивно и слишком провокационно.



Вместе с Милевским был задержан и агент Милевского Александр Панков.

Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане

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