Где товар? Милевского и Панкова задержали силовики в киевском ресторане

Бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского задержали силовики в ресторане Boho в центре Киева.
Похоже на то, что это постановочное видео или розыгрыш. Люди с нашивками «СБУ» вели себя крайне агрессивно и слишком провокационно.
Вместе с Милевским был задержан и агент Милевского Александр Панков.
Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане
ВИДЕО 18+. Осторожно, ненормативная лексика
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