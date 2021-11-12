Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане.

«Самый дорогой мой стол в ресторане? Не знаю, где-то 17 тысяч евро. Где это было? В Куршевеле, там, где на лыжах все. Ребята собрались. Сколько народу было? Человека четыре.

Что пили? Cristal, конечно. Кто-то пришел – выпил, ушел. Другой зашел, потанцевал, увидел на столе, потом ушел. И так накопилось.

Эрлинг Холанд ужинал за 200 тысяч евро? Да, может быть такое. Ну, там бутылка вина может стоить... Я даже не знаю. Разве вы не знаете, сколько она может стоить?»