Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане.
«Самый дорогой мой стол в ресторане? Не знаю, где-то 17 тысяч евро. Где это было? В Куршевеле, там, где на лыжах все. Ребята собрались. Сколько народу было? Человека четыре.
Что пили? Cristal, конечно. Кто-то пришел – выпил, ушел. Другой зашел, потанцевал, увидел на столе, потом ушел. И так накопилось.
Эрлинг Холанд ужинал за 200 тысяч евро? Да, может быть такое. Ну, там бутылка вина может стоить... Я даже не знаю. Разве вы не знаете, сколько она может стоить?»
Источник — Коммент.Шоу
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