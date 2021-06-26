Холанд потратил полмиллиона за несколько часов в Греции

Форвард «Боруссии» Дортмунд отдыхает на широкую ногу

  • 26.06.2021 15:56
  • 1766 просмотров
  • 5 комментариев
Холанд потратил полмиллиона за несколько часов в Греции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пока большинство звезд европейского футбола сражаются на полях Евро-2020, Эрлинг Холанд, чья сборная Норвегии не попала на турнир, наслаждается жизнью и отдыхает в Греции.

За 5-6 часов отдыха в ресторане Холанд потратил 500 тысяч евро, оставив 30 тысяч евро чаевых. Больше половины от этой суммы пришлись на четыре бутылки шампанского «Cristal Vintage» по 70 тысяч евро каждая.

В компании Холанда был замечен хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез:

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Источник — Евроспорт

(6 голосов)

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Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 16:32
    0
    Ну что сказать КРУТО!!!! Просто" ЧУЖОЙ КЕШ" считать нельзя но все равно эта бровада как то отталкивают от такого рода СПОРСМЕНОВ.(темболее зная как закончил карьеру его отец) сегодня ты в топе ,а завтра может быть и травма.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 16:21
    +2
    umnuy2, 26.06.2021 16:02
    Это вам не в АТБ )))
    ...грущиком на пол ставки
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 26.06.2021 16:09
    +1
    Хорошие чаевые!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 26.06.2021 16:08
    +1
    красава! я аж зауважал
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.06.2021 16:02
    +2
    Это вам не в АТБ )))
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 16:21
    +2
    umnuy2, 26.06.2021 16:02
    Это вам не в АТБ )))
    ...грущиком на пол ставки
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.06.2021 16:02
    +2
    Это вам не в АТБ )))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 26.06.2021 16:09
    +1
    Хорошие чаевые!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 26.06.2021 16:08
    +1
    красава! я аж зауважал
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 16:32
    0
    Ну что сказать КРУТО!!!! Просто" ЧУЖОЙ КЕШ" считать нельзя но все равно эта бровада как то отталкивают от такого рода СПОРСМЕНОВ.(темболее зная как закончил карьеру его отец) сегодня ты в топе ,а завтра может быть и травма.
    Ссылка
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