Холанд потратил полмиллиона за несколько часов в Греции

Пока большинство звезд европейского футбола сражаются на полях Евро-2020, Эрлинг Холанд, чья сборная Норвегии не попала на турнир, наслаждается жизнью и отдыхает в Греции.

За 5-6 часов отдыха в ресторане Холанд потратил 500 тысяч евро, оставив 30 тысяч евро чаевых. Больше половины от этой суммы пришлись на четыре бутылки шампанского «Cristal Vintage» по 70 тысяч евро каждая.

В компании Холанда был замечен хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез: