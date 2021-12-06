Уйти по-королевски: 8 игроков, которые могут покинуть Реал

Мадридский «Реал» относительно спокойно провел последние трансферные окна. Недавно главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что клуб, скорее всего, не будет никого подписывать в январе. При этом специалист дал понять, что некоторые футболисты могут покинуть столицу Испании в обозримом будущем. Далее постараемся предположить, кто может покинуть «бланкос» зимой или летом, исходя из ситуации на сегодняшний день.
Андрей Лунин
«Реал» выкупил Лунина у «Зари» летом 2018 года за 8,5 млн евро. С тех пор 22-летний украинец сыграл только 1 матч за «сливочных» в Кубке Испании. Голкипер выступал на правах аренды за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», но в «королевском клубе» ситуация для него остается бесперспективной. Анчелотти публично обещал игровое время молодому вратарю, но пока ни разу не выпустил его на поле в текущем сезоне. Все чаще появляются слухи о том, что Лунин хочет покинуть «Реал». Эта информация выглядит вполне правдоподобно. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа нереально, поэтому, наверное, нужно искать другие варианты. В Испании есть клубы, готовые вытащить игрока из Мадрида.
Хесус Вальехо
У Вальехо ситуация практическая такая же, как и у Лунина. В текущем сезоне 24-летний центрбек провел на поле суммарно 10 минут во всех турнирах. За свою пока непродолжительную карьеру испанец уже успел поиграть на правах аренды за «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Гранаду». Везде футболист получал приличное игровое время, но в Мадриде дела у него пока складываются не лучшим образом. В «Реале» Вальехо является только четвертой опцией на позицию центрального защитника. Вполне возможно, что летом, или даже в январе, испанец уже окончательно покинет «королевский клуб». «Сливочные», вероятно, и сами планируют продать игрока, поскольку ищут нового защитника.
Марсело
Время Марсело в «Реале» подходит к концу. Бразилец выступает за «королевский клуб» с января 2007 года и к настоящему времени стал уважаемым человеком в Мадриде. Но в последнее время дела у футболиста идут все хуже. В текущем сезоне 33-летний фулбек провел всего лишь 3 неполных матча в Ла Лиге и 2 – в Лиге чемпионов. Он вообще не появлялся на поле в последних четырех матчах испанского первенства. В сложившихся обстоятельствах капитанская повязка у Марсело выглядит больше как утешительный приз или бонус в знак благодарности за годы, отданные «королевскому клубу». Контракт защитника с «бланкос» рассчитан до конца сезона. Практически нет сомнений в том, что соглашение продлено не будет. Вопрос только в том, кода уйдет бразилец – летом или уже зимой.
Дани Себальос
В текущем сезоне Себальос еще ни разу не сыграл за «Реал» из-за травмы, полученной в расположении сборной Испании. Но даже будучи здоровым, вряд ли Дани часто бы выходил на поле. В «королевском клубе» и без него достаточно полузащитников. К тому же, прошлым летом «сливочные» еще подписали Эдуардо Камавингу из «Ренна» за 31 млн евро. Себальос провел 2 года в «Арсенале» на правах аренды и мог бы там остаться при желании, но решил вернуться в Мадрид. Испанец быстро понял, что в «Реале» ему ничего не светит, и через некоторое время начал поговаривать о возможном возвращении в родной «Бетис». «Рома» тоже готова подхватить игрока, если что. В Испании пишут, что «бланкос» не рассчитывают на 25-летнего хавбека, поэтому он может сменить клубную прописку уже в январе. Но все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.
Иско
Разговоры об уходе Иско из «Реала» курсируют уже давно. Сам футболист тоже неоднократно жаловался на малое количество игрового времени. Тем не менее испанец все равно остается в «королевском клубе», хотя с приходом Анчелотти его ситуация не улучшилась. Более того, в текущем сезоне 29-летний хавбек проводит на поле в среднем 25 минут за матч. Это его худший показатель в карьере. «Сливочным» не помешал бы креативный атакующий полузащитник, но «мэджик» растерял уже свою магию. Контракт игрока с «бланкос» рассчитан до конца текущего сезона, поэтому январь – лучшее время для расставания.
Гарет Бэйл
«Реал» несколько лет безуспешно пытался продать Бэйла. В прошлом сезоне Гарет съездил в «Тоттенхэм» к Жозе Моуринью на правах аренды. В Лондоне у валлийца тоже не все было гладко, но в целом он неплохо отыграл за «шпор», забив 11 мячей в АПЛ. Вернувшись в Мадрид, 32-летний вингер сыграл 3 матча в Ла Лиге. Во всех трех поединках он вышел на поле в стартовом составе. Анчелотти дал понять, что рассчитывает на футболиста, но случилась травма, из-за которой тот не играет уже почти 3 месяца. Сложно спрогнозировать будущее Бэйла в «королевском клубе». Если Анчелотти не рассчитывает на Гарета в перспективе ближайших нескольких лет, тогда его лучше продать в январе, чтобы не отпускать летом бесплатно. Но складывается впечатление, что если валлиец и покинет «Реал», то, скорее всего, свободным агентом.
Лука Йович
В сезоне 2018/19 Йович забил 17 голов за «Айнтрахт» в Бундеслиге. Сразу после этого, летом 2019 года, «Реал» выкупил футболиста у «орлов» за 63 млн евро. На серба возлагались большие надежды в Мадриде, но что-то пошло не так. У Зинедина Зидана форвард получал очень мало игрового времени. По возвращении из «Айнтрахта», куда Йович ездил на правах аренды, существенных перемен не произошло. При Анчелотти в текущем сезоне Ла Лиги 23-летний нападающий провел на поле суммарно только 71 минуту. Ранее серб заявлял о твердых намерениях закрепиться в составе «Реала». Согласно последним новостям, форвард уже рассматривает вариант с уходом из «королевского клуба». Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до июня 2025 года, но вряд ли он так надолго задержится в Мадриде.
Мариано Диас
Мариано пребывает в системе «Реала» с 2011 года. Однако в первой команде «бланкос» Диас так и не смог закрепиться. Летом 2017 года нападающий перешел в «Лион» за 8 млн евро. Доминиканец провел ударный сезон в Лиге 1, забив 18 мячей. Сразу после этого «сливочные» выкупили игрока обратно за 21,5 миллиона. Зачем была проведена эта сделка – непонятно. С тех пор прошло уже 3 года, за которые Мариано забил только 5 мячей в составе «королевского клуба». Будущее 28-летнего форварда в стане «бланкос» под большим вопросом. Иногда Диас отличается результативными действиями, но он точно не является тем игроком, на которого «сливочные» рассчитывают в долгосрочной перспективе. А потому в ближайшее время стороны могут окончательно расстаться.
Сергей Завалко, Sport.ua
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