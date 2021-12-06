Уйти по-королевски: 8 игроков, которые могут покинуть Реал

Мадридский «Реал» относительно спокойно провел последние трансферные окна. Недавно главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что клуб, скорее всего, не будет никого подписывать в январе. При этом специалист дал понять, что некоторые футболисты могут покинуть столицу Испании в обозримом будущем. Далее постараемся предположить, кто может покинуть «бланкос» зимой или летом, исходя из ситуации на сегодняшний день.

Андрей Лунин

«Реал» выкупил Лунина у «Зари» летом 2018 года за 8,5 млн евро. С тех пор 22-летний украинец сыграл только 1 матч за «сливочных» в Кубке Испании. Голкипер выступал на правах аренды за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», но в «королевском клубе» ситуация для него остается бесперспективной. Анчелотти публично обещал игровое время молодому вратарю, но пока ни разу не выпустил его на поле в текущем сезоне. Все чаще появляются слухи о том, что Лунин хочет покинуть «Реал». Эта информация выглядит вполне правдоподобно. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа нереально, поэтому, наверное, нужно искать другие варианты. В Испании есть клубы, готовые вытащить игрока из Мадрида.

Хесус Вальехо

У Вальехо ситуация практическая такая же, как и у Лунина. В текущем сезоне 24-летний центрбек провел на поле суммарно 10 минут во всех турнирах. За свою пока непродолжительную карьеру испанец уже успел поиграть на правах аренды за «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Гранаду». Везде футболист получал приличное игровое время, но в Мадриде дела у него пока складываются не лучшим образом. В «Реале» Вальехо является только четвертой опцией на позицию центрального защитника. Вполне возможно, что летом, или даже в январе, испанец уже окончательно покинет «королевский клуб». «Сливочные», вероятно, и сами планируют продать игрока, поскольку ищут нового защитника.

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Марсело

Время Марсело в «Реале» подходит к концу. Бразилец выступает за «королевский клуб» с января 2007 года и к настоящему времени стал уважаемым человеком в Мадриде. Но в последнее время дела у футболиста идут все хуже. В текущем сезоне 33-летний фулбек провел всего лишь 3 неполных матча в Ла Лиге и 2 – в Лиге чемпионов. Он вообще не появлялся на поле в последних четырех матчах испанского первенства. В сложившихся обстоятельствах капитанская повязка у Марсело выглядит больше как утешительный приз или бонус в знак благодарности за годы, отданные «королевскому клубу». Контракт защитника с «бланкос» рассчитан до конца сезона. Практически нет сомнений в том, что соглашение продлено не будет. Вопрос только в том, кода уйдет бразилец – летом или уже зимой.

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Дани Себальос

В текущем сезоне Себальос еще ни разу не сыграл за «Реал» из-за травмы, полученной в расположении сборной Испании. Но даже будучи здоровым, вряд ли Дани часто бы выходил на поле. В «королевском клубе» и без него достаточно полузащитников. К тому же, прошлым летом «сливочные» еще подписали Эдуардо Камавингу из «Ренна» за 31 млн евро. Себальос провел 2 года в «Арсенале» на правах аренды и мог бы там остаться при желании, но решил вернуться в Мадрид. Испанец быстро понял, что в «Реале» ему ничего не светит, и через некоторое время начал поговаривать о возможном возвращении в родной «Бетис». «Рома» тоже готова подхватить игрока, если что. В Испании пишут, что «бланкос» не рассчитывают на 25-летнего хавбека, поэтому он может сменить клубную прописку уже в январе. Но все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.

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Иско

Разговоры об уходе Иско из «Реала» курсируют уже давно. Сам футболист тоже неоднократно жаловался на малое количество игрового времени. Тем не менее испанец все равно остается в «королевском клубе», хотя с приходом Анчелотти его ситуация не улучшилась. Более того, в текущем сезоне 29-летний хавбек проводит на поле в среднем 25 минут за матч. Это его худший показатель в карьере. «Сливочным» не помешал бы креативный атакующий полузащитник, но «мэджик» растерял уже свою магию. Контракт игрока с «бланкос» рассчитан до конца текущего сезона, поэтому январь – лучшее время для расставания.

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Гарет Бэйл

«Реал» несколько лет безуспешно пытался продать Бэйла. В прошлом сезоне Гарет съездил в «Тоттенхэм» к Жозе Моуринью на правах аренды. В Лондоне у валлийца тоже не все было гладко, но в целом он неплохо отыграл за «шпор», забив 11 мячей в АПЛ. Вернувшись в Мадрид, 32-летний вингер сыграл 3 матча в Ла Лиге. Во всех трех поединках он вышел на поле в стартовом составе. Анчелотти дал понять, что рассчитывает на футболиста, но случилась травма, из-за которой тот не играет уже почти 3 месяца. Сложно спрогнозировать будущее Бэйла в «королевском клубе». Если Анчелотти не рассчитывает на Гарета в перспективе ближайших нескольких лет, тогда его лучше продать в январе, чтобы не отпускать летом бесплатно. Но складывается впечатление, что если валлиец и покинет «Реал», то, скорее всего, свободным агентом.

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Лука Йович

В сезоне 2018/19 Йович забил 17 голов за «Айнтрахт» в Бундеслиге. Сразу после этого, летом 2019 года, «Реал» выкупил футболиста у «орлов» за 63 млн евро. На серба возлагались большие надежды в Мадриде, но что-то пошло не так. У Зинедина Зидана форвард получал очень мало игрового времени. По возвращении из «Айнтрахта», куда Йович ездил на правах аренды, существенных перемен не произошло. При Анчелотти в текущем сезоне Ла Лиги 23-летний нападающий провел на поле суммарно только 71 минуту. Ранее серб заявлял о твердых намерениях закрепиться в составе «Реала». Согласно последним новостям, форвард уже рассматривает вариант с уходом из «королевского клуба». Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до июня 2025 года, но вряд ли он так надолго задержится в Мадриде.

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Мариано Диас

Мариано пребывает в системе «Реала» с 2011 года. Однако в первой команде «бланкос» Диас так и не смог закрепиться. Летом 2017 года нападающий перешел в «Лион» за 8 млн евро. Доминиканец провел ударный сезон в Лиге 1, забив 18 мячей. Сразу после этого «сливочные» выкупили игрока обратно за 21,5 миллиона. Зачем была проведена эта сделка – непонятно. С тех пор прошло уже 3 года, за которые Мариано забил только 5 мячей в составе «королевского клуба». Будущее 28-летнего форварда в стане «бланкос» под большим вопросом. Иногда Диас отличается результативными действиями, но он точно не является тем игроком, на которого «сливочные» рассчитывают в долгосрочной перспективе. А потому в ближайшее время стороны могут окончательно расстаться.