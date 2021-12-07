ОФИЦИАЛЬНО. Юный талантливый легионер продлил контракт с Динамо на 5 лет

Самба Диалло из Сенегала является лучшим бомбардиром «Динамо» U-19

  • 07.12.2021 21:05
  • 2325 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Юный талантливый легионер продлил контракт с Динамо на 5 лет
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

18-летний сенегальский вингер Самба Диалло подписал новый контракт с киевским «Динамо». Соглашение рассчитано на 5 лет.

Сейчас Диалло готовится в составе юношеской команды «Динамо» к решающему матчу групповой стадии Юношеской лиги УЕФА против португальской «Бенфики».

Самба перешел в «Динамо» в августе 2021 года, подписав контракт на один год. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд U-19 сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей в 13 проведенных матчах.

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской лиге УЕФА, где у него 5 голов. Он делит первенство с тремя игроками: столько же забили англичанин Макети («Манчестер Сити»), француз Гассама («ПСЖ») и бельгиец Сандра («Брюгге»).

Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 07.12.2021 21:15
    +2
    dd dent, 07.12.2021 21:12
    Попробовали что ли, если он того стоит, хоть на замену поглядеть за основу его, а то котнтракт как всегда бахнули огромный
    Его агенты очень серьезные люди.
    Спасибо большое экс менеджеру Монако Васильеву.
    Если я не ошибаюсь это контора которая нашла Садио Мане
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.12.2021 21:26
    +1
    Умник, 07.12.2021 21:15
    Его агенты очень серьезные люди.
    Спасибо большое экс менеджеру Монако Васильеву.
    Если я не ошибаюсь это контора которая нашла Садио Мане
    Замечательно, но главное шоб забивал и в основу пробился ведь
    Ссылка
    Умник
    Умник, 07.12.2021 21:20
    +1
    -smart--Forever, 07.12.2021 21:19
    Ох у динамо и менеджеры: один ботан- очкарито, второй нищеброд: нет денег на галстук, ещё и ржёт как клоун
    Чувак слева если я не ошибаюсь Васильев представитель агентской компании которая представляет интересы диалло
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 07.12.2021 21:20
    +1
    Зимой полюбому возьмут на сборы
    Ссылка
    Умник
    Умник, 07.12.2021 21:11
    +1
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 07.12.2021 21:29
    -1
    Умник, 07.12.2021 21:20
    Чувак слева если я не ошибаюсь Васильев представитель агентской компании которая представляет интересы диалло
    Надо пример дресс кода брать у агента- миллионера Мино Райола - тот вообще как шаромыга ходит
    У Васильева ещё есть над чем поработать
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.12.2021 21:12
    -1
    Попробовали что ли, если он того стоит, хоть на замену поглядеть за основу его, а то котнтракт как всегда бахнули огромный
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 07.12.2021 21:19
    -9
    Ох у динамо и менеджеры: один ботан- очкарито, второй нищеброд: нет денег на галстук, ещё и ржёт как клоун
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 07.12.2021 21:12
    -15
    Ой, дурак! Ой, дурак!
    Зачем ему это клоундяйское болото
    Ссылка
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