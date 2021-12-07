ОФИЦИАЛЬНО. Юный талантливый легионер продлил контракт с Динамо на 5 лет

18-летний сенегальский вингер Самба Диалло подписал новый контракт с киевским «Динамо». Соглашение рассчитано на 5 лет.

Сейчас Диалло готовится в составе юношеской команды «Динамо» к решающему матчу групповой стадии Юношеской лиги УЕФА против португальской «Бенфики».

Самба перешел в «Динамо» в августе 2021 года, подписав контракт на один год. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд U-19 сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей в 13 проведенных матчах.

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской лиге УЕФА, где у него 5 голов. Он делит первенство с тремя игроками: столько же забили англичанин Макети («Манчестер Сити»), француз Гассама («ПСЖ») и бельгиец Сандра («Брюгге»).