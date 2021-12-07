Мерзлое поле в Луцке, рекорд Ризныка, триллер в Чернигове

Первый зимний тур сезона получился результативным и богатым на события. «Шахтер», забив шесть мячей «Львову», поднялся на первое место. «Динамо» с приключениями разгромило в Луцке «Верес». Сумасшедший матч получился между «Десной» и «Мариуполем». Голкипер «Ворсклы» Ризнык, взяв очередной пенальти, установил новый рекорд УПЛ. В пятом поединке подряд забивает форвард «Днепра-1» Довбик.

Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ

Разгром тура

«Шахтер» победил «Львов» с разницей в пять мячей, что позволило «горнякам» возглавить турнирную таблицу. Правда, долгое время команде Де Дзерби не удавалось сломить сопротивление соперника. Более того, первыми счет в игре открыли гости: отличился Эрнест. Но в конце первого тайма Тете реализовал пенальти. А во второй половине поединка дончан прорвало: забили сразу пять безответный мячей.

Гол тура

Очень крутой мяч в ворота «Шахтера» забил полузащитник «Львова» Эрнест. В начале первого тайма ему удался шикарный сольный проход, по итогам которого он оставил в дураках сразу четверых оппонентов. Мяч после дальнего удара сначала угодил в штангу, после чего залетел в ворота Трубина. Правда, повлиять на окончательный счет игры этот шедевр не помог: львовяне в итоге разгромно уступили.

Ассистент тура

В матче против «Львова» полузащитник «Шахтера» Мудрик отметился сразу тремя результативными передачами. Случилось это на исходе второй половины игры. Михаил ассистировал Бондаренко, Степаненко и Конопле. А еще в его активе – заработанный пенальти, который реализовал Марлос.



ФК Шахтер

Поле тура

Матч в Луцке, где проводит свои домашние поединки «Верес» (против «Динамо»), мог и не состояться. Подогрев газона не был включен, и поле превратилось в бетон. Тем не менее, главный арбитр матча Катерина Монзуль приняла решение играть. Матч состоялся. Команды долго привыкали к сложному газону. «Разбегались» лишь во второй части поединка, когда поле немного оттаяло.



ФК Динамо

Слова тура

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после игры против «Вереса» прокомментировал эпизод с перебитием пенальти Цыганковым: «Я вижу игроков «Вереса» в штрафной площади, первым вошел их защитник, не вижу своих футболистов. ВАР, наверное, интерпретировал по-другому этот эпизод. Считаю, это чистый гол. Меня это не удивляет, потому что не первый раз встречаемся с этим. В том же матче с «Ворсклой» ВАР назначил пенальти, которого не было».

Рекордсмен тура

Голкипер «Ворсклы» Ризнык парировал пенальти в матче против «Руха». Дмитрий в конце первого тайма справился с ударом Климчука. Таким образом, в нынешнем сезоне Ризнык отбил уже четыре подряд одиннадцатиметровых ударов, а один удар с точки угодил в штангу. Это новый рекорд чемпионатов страны – пять подряд не забитых пенальти одному голкиперу.

Серия тура

Поражение от «Колоса» стало для «Металлиста-1925» пятым подряд. Это новый клубный антирекорд подопечных Валерий Кривенцова. Интересно, что до этого харьковчане не проигрывали в пяти матчах подряд, добыв четыре победы и одну ничью. Теперь на смену светлой полосы пришла темная.

Угловой тура

Единственный и победный гол «Зари» в игре против «Ингульца» забил Фаворов после розыгрыша «стандарта» в середине второго тайма. На 62-й минуте луганчане получили право на угловой удар. Мяч от флажка подал Булеца на дальнюю штангу, где оказался неприкрытым Фаворов. С первым ударом Дениса – головой – Шуст справился, а вот со вторым, уже ногой – нет. Этот гол – премьерный для 30-летненго защитника «Зари» в нынешнем сезоне.

Трехходовка тура

Второй мяч в ворота «Миная» футболисты «Александрии» забили после блестящей комбинации с участием троих игроков. Дубра прекрасной передачей со своей половины поля нашел возле чужой штрафной Мирошниченко, тот отпасовал на ход Третьякову, и Максим сильным ударом в ближний угол огорчил гостей. В том эпизоде не лучшим образом сыграл вратарь закарпатцев Кучер, однако заслуг хозяев поля этот факт вряд ли умаляет.

Триллер тура

Ничто не предвещало подобного сюжета: в игре «Десна» - «Мариуполь» роли фаворита и аутсайдера были изначально расписаны. Но все пошло по иному сценарию с первых минут встречи. В дебюте второй половины матча гости вели в два мяча: оба на счету Кащука. Но затем хозяева проснулись и сравняли счет. И тут же могли выйти вперед, но Будковский не реализовал пенальти. Зато реализовал свой шанс Волошин – за десять минут до конца встречи. Но финальная точка все равно была за азовцами. 3:3 – сумасшедшая развязка в самом зрелищном поединке тура.

ВАР тура

В середине второго тайма матча «Днепр-1» - «Черноморец» подопечные Йовичевича забили третий гол: точным ударом отличился полузащитник Игнатенко. Однако арбитр Балакин сначала взятие ворот Кучерука отменил, зафиксировав у «днепрян» офсайд. Но после подсказки арбитров ВАР гол Игнатенко был засчитан.

Символическая сборная тура: Ризнык, Фаворов, Дубра, Цуриков, Юрченко, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Кащук, Вербич, Довбик.