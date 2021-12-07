Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 07.12.2021 07:39
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Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» 4-й раз подряд берет верх над «Вересом» (мячи 12-1), в том числе 3-й кряду с преимуществом в три и более мяча.

Киевляне празднуют 10-ю викторию над ровенчанами, в том числе 6-ю с крупным счетом.

Динамовцы одерживают в общем 3-ю победу подряд (мячи 11-1), а на чужих полях - 8-ю (мячи 21-4).

Беспроигрышная гостевая серия бело-синих достигает 20 игр (+18=2).

Беньямин Вербич становится автором 6-го дубля «Динамо» во встречах с «Вересом». При этом второй его гол оказывается 1950-м для киевлян в чемпионатах Украины.

Виктор Цыганков, 3-й раз поразивший ворота ровенчан, записывает в свой актив 85-й гол в динамовских рядах (ЧУ - 71, КУ - 4, ЕК - 10).

Виктор Цыганков становится первым игроком, забившим 10 мячей в УПЛ в декабре.

Виктор Цыганков прерывает свою пенальтийскую серию из 11 точных ударов с «точки».

100-й матч за «Динамо» проводит Карлос Де Пена (ЧУ - 70, КУ - 5, СК - 3, ЕК - 22).

«Верес», впервые уступивший гостям в этом сезоне, терпит 20-е поражение на своем поле, Юрий Вирт - 10-е в УПЛ на тренерском посту.

Ровенчане прерывают свою домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 9 матчей (+4=5). Последний раз черно-красные проигрывали в родных стенах 22 апреля 2018 года - 1:4 с… «Динамо».

Подходит к концу и рекордная сухая домашняя серия «Вереса» - на 512-й минуте.

«Шахтер» в родных стенах одерживает 4-ю подряд победу с крупным счетом над «Львовом» (мячи 20-2).

Оранжево-черные, которые 6-й раз нанесли разгром сине-золотым, празднуют в общем 7-ю викторию кряду (мячи 24-4), а дома - 8-ю (мячи 31-4).

Беспроигрышная серия горняков достигает 14 матчей (+12=2), безничейная домашняя - 17 (+14-3), а голевая на своем поле - 12.

«Шахтер» одерживает рекордную 40-ю волевую победу в родных стенах.

Тете пробивает 200-й пенальти дончан в чемпионатах Украины, а Марлос становится автором 150-го гола оранжево-черных с «точки».

Горняки реализовывают 9-й одиннадцатиметровый подряд.

Педринью забивает 30-й мяч «Шахтера» во встречах со «Львовом», а Марлос, 3-й раз поразивший ворота сине-золотых - 20-й в домашних баталиях дончан с львовянами.

100-й матч за «Шахтер» проводит Маркос Антониу (ЧУ - 68, КУ - 5, СК - 2, ЕК - 25).

«Львов» терпит 70-е и самое крупное поражение в элитном дивизионе, в том числе 10-е в гостях с разницей в три и более мяча.

ФК Шахтер Донецк

«Днепр-1» одерживает 5-ю победу кряду (мячи 16-2), устанавливая новый личный рекорд.

Игор Йовичевич празднует 20-ю викторию в УПЛ в 40-м матче во главе днепрян.

Сине-бело-голубые обновляют клубное достижение, продлив свою безничейную серию до 16 игр (+12-4).

3-й тур кряду уходит с поля побежденным «Черноморец» (мячи 2-10).

Юрий Мороз терпит 10-е поражение в чемпионатах Украины на тренерском посту.

«Заря», 3-й раз подряд взявшая верх над «Ингульцом» (мячи 8-1), празднует рекордную 6-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 11-0).

Подопечные Виктора Скрипника становятся авторами 60-й победы хозяев в сезоне-2021/22.

Черно-бело-красные обходятся без мировых 10 матчей подряд (+8-2).

«Заря» устанавливает новый личный рекорд, забивая 16 игр кряду.

Сухая домашняя серия луганчан достигает 577 минут, а Дмитрия Мацапуры - 644-х.

Клубный антирекорд обновляет «Ингулец», пропускающий в гостях 11 матчей подряд. А еще одно свое «достижение» красно-желтые повторяют, не зная побед 10 игр кряду (=3-7).

8-й поединок «Десны» и «Мариуполя» в УПЛ впервые завершается вничью.

Леван Арвеладзе становится автором 20-го общего гола черниговцев во встречах с мариупольцами, а Владлен Юрченко - 10-го домашнего.

Оранжево-синие, подписавшие 10-ю мировую при Остапе Маркевиче, прерывают свою безничейную серию, которая составила 15 игр (+2-13). Последний раз азовцы делили очки с соперниками 23 июля 2021 года - 1:1 в гостях со «Львовом».

«Мариуполь» устанавливает новый личный рекорд, реализовав 13-й пенальти подряд.

Алексей Кащук на 299-й минуте открывает голевой счет мариупольцев в гостях у «Десны».

Михаил Хромей забивает 70-й мяч «джокеров» в нынешнем сезоне. При этом его гол оказывается 200-м, пропущенным командами Александра Рябоконя в чемпионатах Украины.

Михаил Хромей становится самым молодым бомбардиром УПЛ-2021/22 - 18 лет 16 дней.

«Александрия» одерживает 10-ю победу с крупным счетом на своем поле, а «Минай» терпит 10-е крупное поражение в элитном дивизионе.

Александрийцы становятся авторами 1100-й крупной виктории в истории чемпионатов Украины.

Черно-желто-зеленые обходятся дома без ничьих 12 игр кряду (+7-5).

Сразу три личных антирекорда обновляет «Минай», чья общая безвыигрышная серия достигает 16 матчей (=7-9), гостевая - 21 (=6-15), а с пропущенными голами на чужих полях - 12.

40-й поединок в УПЛ на тренерском посту проводит Игорь Леонов (+11=12-17, 38-59).

Дмитрий Ризнык становится первым голкипером, выигравшим 5 пенальтийских дуэлей подряд в чемпионатах Украины, и третьим, отразившим 4 кряду удара с «точки».

«Металлист 1925», заработавший 5-ю «баранку» кряду (мячи 1-13), терпит 10-е поражение в элитном дивизионе.

Безголевая серия подопечных Валерия Кривенцова достигает 444-х минут.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Максим Белый («Рух»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Шестаков («Верес»), ранее защищавший цвета «Олимпика».

25-й мяч в УПЛ забивает Тете, 5-й - Даниил Игнатенко, 1-й - Диогу Кариока и Михаил Хромей (оба - в 10-й игре).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Артем Бондаренко, Ефим Конопля (оба - «Шахтер») и Владлен Юрченко («Десна»).

5-й матч кряду поражает ворота соперников Артем Довбик, 3-й - Тете.

3-й дубль в УПЛ делает Беньямин Вербич, 2-й - Алексей Кащук.

Каспар Дубра становится автором 350-го гола сезона-2021/22, а Марлос - 200-гохозяев.

13-й одиннадцатиметровый из 18 реализовывает Марлос, 4-й из 6 - Артем Довбик.

2-й раз не забивают с «точки» Виктор Цыганков (из 24-х ударов), Юрий Климчук (из 5) и Филипп Будковский (из 4-х).

7-ю пенальтийскую дуэль из 16 выигрывает Дмитрий Ризнык, 3-ю из 6 - Богдан Когут, 2-ю из 2-х - Никита Турбаевский.

20-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Волынец.

2-ю красную карточку в УПЛ получают Даниил Кравчук и Дмитрий Немчанинов, 1-ю - Энес Махмутович (в 32-й игре).

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Шахаб Захеди («Заря»).

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский, 20-й - полтавчанин Андрей Коваленко.

50-й раз назначает одиннадцатиметровый и удаляет игрока с поля рефери из Киевской области Сергей Бойко.

10-й раз ставит пенальти в ворота гостей Виктор Копиевский.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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