Закончили на позитиве. Шахтер U-19 разгромил Шериф в Юношеской Лиге УЕФА

Команда забила 6 голов

  • 07.12.2021 14:56
  • 1397 просмотров
  • 1 комментарий
Закончили на позитиве. Шахтер U-19 разгромил Шериф в Юношеской Лиге УЕФА
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«Шахтер» U-19 в матче последнего тура Юношеской Лиги УЕФА разгромил «Шериф» U-19 со счетом 6:0. К сожалению, победа не позволит команде выйти в плей-офф.

«Шахтер» с 9 очками финишировал 3-м.

Юношеская Лига УЕФА. 6-й тур

Шахтер U-19 - Шериф U-19 6:0
Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (с пен), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (с пен), Гулько, 87

Шахтер: Пузанков, Капинус (Гаврилюк, 46), Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Глущенко (Ющенко, 58), Бако, Сигеев (Плющ, 58), Векленко (Роспутько, 46), Погорелый (Гончарук, 58)

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
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    Disiny7
    Disiny7, 07.12.2021 15:18
    0
    Смотрелись с Интером и Реалом, кстати, очень не плохо. Не было ощущение безнадеги как у главной команды
    Прикол, конечно, и молодняк шахты (лидирует в чемпе) и динамо одного уровня, но первые отыгрались, а вторые выносят соперников направо и налево
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