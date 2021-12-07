Закончили на позитиве. Шахтер U-19 разгромил Шериф в Юношеской Лиге УЕФА

«Шахтер» U-19 в матче последнего тура Юношеской Лиги УЕФА разгромил «Шериф» U-19 со счетом 6:0. К сожалению, победа не позволит команде выйти в плей-офф.
«Шахтер» с 9 очками финишировал 3-м.
Юношеская Лига УЕФА. 6-й тур
Шахтер U-19 - Шериф U-19 6:0
Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (с пен), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (с пен), Гулько, 87
Шахтер: Пузанков, Капинус (Гаврилюк, 46), Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Глущенко (Ющенко, 58), Бако, Сигеев (Плющ, 58), Векленко (Роспутько, 46), Погорелый (Гончарук, 58)
Источник — Sport.ua
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Прикол, конечно, и молодняк шахты (лидирует в чемпе) и динамо одного уровня, но первые отыгрались, а вторые выносят соперников направо и налево
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