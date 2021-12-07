Зинченко сделал ассист. Ман Сити проиграл РБ Лейпциг, ПСЖ разгромил Брюгге

Украинский футболист Александр Зинченко сделал ассист за английский «Манчестер Сити» в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».

На 77-й минуте после передачи украинца мяч у гостей забил Рияд Марез. До этого РБ «Лейпциг» провел два гола, и матч завершился победой немецкого клуба (2:1).

В другом матче группы A «ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1). Дубли оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Украинский защитник Эдуард Соболь всю игру оставался в резерве у гостей.

В результате «Ман Сити» и «ПСЖ» вышли в 1/8 финала ЛЧ, а РБ «Лейпциг» продолжит борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа A. 6-й тур

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Собослаи, 24, Андре Силва, 71 – Марез, 77.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн (Симакан, 46), Мукьеле (Хенрикс, 79), Гвардиол, Анхелиньо, Собослаи, Нкунку, Лаймер (Адамс, 63), Кампль, Форсберг (Броббей, 80), Андре Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити: Стеффен, Уокер, Стоунс, Аке (Рубен Диаш, 87), Зинченко, Гюндоган, Де Брюйне (Палмер, 87), Фернандиньо, Грилиш, Марез, Фоден (Стерлинг, 46).

Предупреждения: Кампль 14, Адамс 90 – Де Брюйне 30, Стоунс 81.

Удаление: Уокер, 82

Судья: Шерер

ПСЖ – Брюгге – 4:1

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен) – Ритс, 68.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньюс, Диалло, Нуну Мендеш (Керер, 50), Верратти (Дина Эбимбе, 84), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Мбаппе (Икарди, 83), Ди Мария (Эррера, 71), Месси

Брюгге: Миньоле, Нсоки, Хендри, Рикка, Клинтон Мата, Баланта (Мбамба, 69), Фанакен, Ритс (Формер, 70), Де Кетеларе, Сандра (ван дер Бремпт, 57), Ланг.

Предупреждения: Керер 55, Мбаппе 70 – Ланг 61.

Судья: Мансано.

Итоговая турнирная таблица группы A

ВИДЕО. Зинченко сделал ассист на Мареза. Ман Сити проиграл РБ Лейпциг