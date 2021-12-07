7 декабря в матче группы A Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1).
Дубли оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Украинский защитник Эдуард Соболь всю игру оставался в резерве у гостей.
Лига чемпионов
Группа A. 6-й тур
ПСЖ – Брюгге – 4:1
Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен) – Ритс, 68.
ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Мбаппе, 7 мин
ГОЛ! 3:0. Месси, 38 мин
ГОЛ! 3:1 Ритс, 68 мин.
ГОЛ! 4:1. Месси, 76 мин (пен).
События матча
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (ПСЖ).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Матс Ритс (Брюгге).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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