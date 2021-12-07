ПСЖ
4 : 1
Брюгге
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Брюгге – 4:1. Дубли Мбаппе и Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 22:10
  • 1585 просмотров
  • 2 комментария
ПСЖ – Брюгге – 4:1. Дубли Мбаппе и Месси. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Месси

7 декабря в матче группы A Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1).

Дубли оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Украинский защитник Эдуард Соболь всю игру оставался в резерве у гостей.

Лига чемпионов

Группа A. 6-й тур

ПСЖ – Брюгге – 4:1

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен) – Ритс, 68.

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Мбаппе, 7 мин

ГОЛ! 3:0. Месси, 38 мин

ГОЛ! 3:1 Ритс, 68 мин.

ГОЛ! 4:1. Месси, 76 мин (пен).

События матча
76' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (ПСЖ).
68' ГОЛ ! Мяч забил Матс Ритс (Брюгге).
38' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
7' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
2' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    Barsa_che, 07.12.2021 22:30
    +3
    Месси! Феномен мирового футбола! В 5 матчах лиги чемпионов за ПСЖ, забил 5 мячей, отличный результат!
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 07.12.2021 22:41
    0
    Опять из-за штрафной, не даст Малиновскому себя обогнать.
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