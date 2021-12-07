Соболь – в запасе Брюгге на матч с ПСЖ

Сегодня, 7 декабря ПСЖ в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Брюгге». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Украинский защитник Эдуард Соболь остался в запасе «Брюгге» на матч.
Составы команд:
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Нуне Мендеш, Вейналдум, Верратти, Гейе, Месси, Мбаппе, Ди Мария
«Брюгге»: Миньоле, Рикка, Нсоки, Хендри, Сандра, Ритс, Баланта, Ванакен, Слинтон Мата, Де Кетеларе, Ланг
Источник — УЕФА
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