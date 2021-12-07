ВИДЕО. Вот это пушка! Месси забил за ПСЖ пятый гол в сезоне

Аргентинский форвард отличился в матче Лиги чемпионов против «Брюгге»

  • 07.12.2021 20:52
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ВИДЕО. Вот это пушка! Месси забил за ПСЖ пятый гол в сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний аргентинский бомбардир ПСЖ Лионель Месси отметился забитым мячом в домашнем поединке 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

На 38-й минуте матча Месси, получив пас от Мбаппе, отправил мяч в сетку ворот ударом из-за пределов штрафной, сделав счет 3:0 в пользу своей команды.

Это пятый мяч Месси за ПСЖ в 14-ти сыгранных матчах текущего сезона. Четыре из них пришлись на Лигу чемпионов.

Источник — Sport.ua

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