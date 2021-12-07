ВИДЕО. Вот это пушка! Месси забил за ПСЖ пятый гол в сезоне

34-летний аргентинский бомбардир ПСЖ Лионель Месси отметился забитым мячом в домашнем поединке 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

На 38-й минуте матча Месси, получив пас от Мбаппе, отправил мяч в сетку ворот ударом из-за пределов штрафной, сделав счет 3:0 в пользу своей команды.

Это пятый мяч Месси за ПСЖ в 14-ти сыгранных матчах текущего сезона. Четыре из них пришлись на Лигу чемпионов.