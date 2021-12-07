Спикер СБУ прокомментировал скандальное задержание Милевского

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что видео с якобы задержанием бывшего форварда «Динамо» Артема Милевского и его агента Александра Панкова является постановкой, а сотрудники организации к этому непричастны.



«Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены», — сказал Дехтяренко.



Отметим, что в сентябре Милевский завершил карьеру игрока.

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