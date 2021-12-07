Спикер СБУ прокомментировал скандальное задержание Милевского

Артем Дехтяренко уверяет, что силовики к этому непричастны

  • 07.12.2021 09:44
  • 4284 просмотра
  • 3 комментария
Спикер СБУ прокомментировал скандальное задержание Милевского
© Instagram. Артем Милевский

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что видео с якобы задержанием бывшего форварда «Динамо» Артема Милевского и его агента Александра Панкова является постановкой, а сотрудники организации к этому непричастны.
 
«Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены», — сказал Дехтяренко.
 
Отметим, что в сентябре  Милевский завершил карьеру игрока.

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Источник — FanDay

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Slavanacii
    Slavanacii, 07.12.2021 10:14
    +6
    Я б ще більше поржав якби його за цей пранк притягнули б до відповідальності
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 07.12.2021 10:28
    +3
    А почему не наказывают за подставу сбу?
    Или этой организации все равно как она выглядит в глазах граждан?
    Ссылка
    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 07.12.2021 10:36
    +2
    Детский сад
    Ссылка
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