Умножить репутацию на ноль. Почему Венгер убивает свой авторитет ради ФИФА

В течение 22 лет Арсен Венгер был главным тренером лондонского Арсенала, сделав эту команду одним из безоговорочных грандов английской Премьер-лиги 90-х. С «канонирами» француз трижды становился чемпионом Англии, семь раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Однако последние годы пребывания Венгера в должности наставника Арсенала выдались невероятно сложными. В клубе ощутили необходимость перемен, да и сам Арсен не стал цепляться холодеющими руками за свой пост.

В итоге летом 2018-го Венгер покинул Арсенал, и, казалось бы, мир профессионального футбола. Многие полагали, что легендарный француз будет спокойно отдыхать, наслаждаясь жизнью в кругу семьи и иногда выходя на связь с внешним миром посредством участия в ток-шоу или футбольных программах. Однако сам Венгер был иной точки зрения: 13 ноября 2019 года он перешел на работу в ФИФА, став там директором по глобальному развитию. Согласитесь, само название должности звучит весьма неопределенно, но авторитет Венгера должен был дать ему «все карты в руки».

Буквально сразу после своего назначения в ФИФА, Венгер заявил: «Я считаю, что обновленная ФИФА ставит спортивную составляющую во главу своих целей». Это была громкая и красивая фраза, которой наверняка поверили многие болельщики по всему миру. А как, собственно, может быть иначе, когда подобное произносит человек с таким опытом и репутацией?

Впрочем, очень скоро Венгер, повторяя одно и то же, как мантру, очевидно, поверил в свой по-настоящему избранный статус. Французу, пребывающему на восьмом десятке лет, вдруг захотелось стать блестящим реформатором – человеком, чьи идеи обеспечат футболу светлое будущее на десятилетия вперед.

Первое предложение Венгера заключалось в целесообразности изменить правила определения офсайдов. Француз хотел, чтобы положение вне игры не фиксировалось, если игрок атаки находился на одной линии с футболистом обороняющейся команды хотя бы одной частью тела, которой разрешается забить мяч. Этим экс-коуч Арсенала желал устранить ситуации, которые стали частыми с внедрением системы VAR, когда забитый мяч отменяется вследствие миллиметрового положения вне игры – условно, если за линией офсайда оказывалось полстопы игрока атаки.

Впрочем, многие заинтересованные стороны не поддержали новшество Венгера, посчитав, что его формулировка не менее обтекаема и спорна, нежели нынешняя, а потому однозначного плюса подобная реформа развитию футбола в целом не даст.

Потерпев неудачу с первой своей инициативой, Венгер вступил в заочный спор с Рахимом Стерлингом, который заявил, что в футболе очень сильны проявления расизма, особенно с точки зрения возможности темнокожими получить хорошую должность в администрации или в качестве тренера топ-клуба.

«Во Франции мы создали концепцию позитивной дискриминации, но это означает, что мы даем людям должности только потому, что им не дают достаточного количества шансов. Тем самым, мы устраиваем другую дискриминацию, так как люди, которые умеют лучше работать и давать более качественные результаты, могут не получить работу лишь из-за искусственных лимитов», - заявил Венгер.

Нельзя сказать, что слова Венгера в этом ракурсе абсурдны, но француз волей-неволей, а втянул себя в противостояние со всеми, кто считает темнокожее население планеты по-прежнему угнетенным. Статистика показывает, что большинство тренеров топ-клубов по всему миру действительно имеют белый цвет кожи, но это процесс естественного выбора со стороны работодателей. Зачем в эти дебри подался мсье Арсен – вопрос…

Однако еще больше свою репутацию Венгер запятнал историей с публичной поддержкой проведения чемпионата мира в Катаре. В то время, когда большинство цивилизованных стран в открытую заявляют, что ФИФА отдала азиатской стране право проведения крупнейшего футбольного турнира 4-летия вследствие коррупционной схемы и договоренностей, Венгер фактически выступил адвокатом своей организации. Француз, закрывая глаза на 6500 смертей рабочих-мигрантов, случившихся в Катаре с момента победы в голосовании за право проведения ЧМ-2022, и нечеловеческие условия труда многих людей в этой стране, провел встречу с представителями оргкомитета турнира, в ходе которой выразил поддержку азиатам.

«Усердие Катара – это хороший урок для любой страны, желающей провести чемпионат мира по футболу», - резюмировал Венгер, даже не задумываясь, что его слова являются настоящей насмешкой над самой сущностью нормального процесса организации труда. Оценка Венгера в лучшем случае может быть названа однобокой, в худшем – чрезмерно ангажированной и политизированной.

Но новой «идеей фикс» Арсена Венгера является целесообразность проведения чемпионатов мира по футболу каждые два года. Интересно, что каких-то шесть лет назад француз, еще будучи тренером Арсенала, критиковал ФИФА за календарь, не позволяющий футболистам достаточно отдыхать в межсезонье. Сейчас же Венгер является идейным вдохновителем фактической отмены этого самого межсезонья как такового. Даже с отменой товарищеский матчей, на которой также настаивает мсье Арсен, очень тяжело понять, как дополнительная квалификация, а затем и дополнительный летний турнир помогут снизить нагрузку на топ-футболистов современности.

Что еще хуже, Венгер, кажется, научился подменять понятия и открыто манипулировать данными. Не так давно на одном из мероприятий под названием «The Future of Football» («Будущее футбола») француз заявил, что «из 100 футболистов, с которыми были проведены консультации, 99% хотят перемен». Безусловно, в подобные цифры можно поверить, так как люди всегда хотят каких-то перемен хотя бы в силу своего стремления к чему-то новому. Однако, когда Венгер увязывает стремление к изменениям с необходимостью проводить финальную часть чемпионатов мира каждые два года – это чистой воды фальсификация, ведь даже на официальном сайте ФИФА в проведенном опросе, участие в котором успели принять 15008 болельщиков, лишь 38% проголосовали за поддержку реформы чемпионата мира с проведением его раз в два года.

Именно поэтому Венгер из блестящего тренера достаточно быстро превратился в не менее блестящего, но только с точки зрения руководства ФИФА, пропагандиста. В одном из последних интервью француз заявил, что критика его двухлетнего плана по проведению чемпионатов мира зиждется в основном «на эмоциональной составляющей». И здесь, как ни странно, Венгер снова прав. Футбол – это действительно зрелище, созданное для эмоций, а чемпионат мира – это вершина цикла, происходящая раз в четыре года. Для этого фанаты по всему миру специально копят средства, подгадывают время, чтобы затем рвануть со своей командой в далекие страны, и иметь возможность там поддержать любимцев. Как думаете, много ли болельщиков смогут организовывать подобные выезды для себя, если их придется проводить в два раза чаще? Впрочем, ФИФА это мало волнует – не смогут одни, подтянутся другие, и пусть для первых футбол в жизни значит намного больше, зато вторые просто богаче, а значит – привлекательнее для организаторов.

Да и вообще, почему Венгер решил, что ФИФА обновилась? В этой организации до сих пор полно людей, которых так или иначе увязывали с коррупционными действиями, а одним лишь арестом экс-главы Йозефа Блаттера проблему не исправить. Поэтому неудивительно, что в мире столько негативно настроенных по отношению к реформам этой организации людей, и никакой Венгер не поможет это изменить, особенно при помощи настолько спорных методов.

Очевидно, что после ухода из Арсенала Венгер мог бы пойти работать спортивным директором в один из элитных европейских клубов. Там, имея громадный опыт, в том числе и негативный в последние годы с «канонирами», он был бы невероятно полезным, помогая клубу избегать ошибок и идти по правильному пути. Но Венгер решил податься в ФИФА, став своего рода рупором этой организации. Не исключено, что и идеи, которые озвучивает мсье Арсен, ему самому вовсе не принадлежат.

Конечно, до последнего хочется надеяться, что Венгер действительно идеалист, который хочет сделать ФИФА и весь мировой футбол лучше. Но трудно в это поверить, когда вникаешь в реальность: чемпионат мира в стране, где попирают человеческие права, идея с проведением первенств планеты раз в два года, которая выгодна лишь ФИФА, но никому другому… Венгер активно проталкивает идеи, у которых не должно быть никакого будущего, но благодаря репутации француза они активно обсуждаются и, быть может, даже будут приняты.

Однако сам Венгер должен понимать, что рано или поздно любую блестящую репутацию за счет неправильных действий можно просто умножить на ноль. Хотя до последнего хочется верить, что экс-коуч Арсенала по-прежнему борется за будущее футбола, в связи с чем пока еще несколько актуальным видится вопрос – он все еще один из нас или уже стал одним из них?

Текст: meta.ua/sport/