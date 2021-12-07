Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо подвела удача. Мы заслуживали большего»

Наставник киевского клуба поделился ожиданиями от выездного поединка с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

  • 07.12.2021 21:46
  • 2553 просмотра
  • 6 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо подвела удача. Мы заслуживали большего»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу встретился с представителями СМИ на «Эштадиу да Луш» накануне матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

- Насколько матч с «Вересом» на тяжелом газоне повлиял на игровой тонус команды, удалось ли привести всех игроков к оптимальным кондициям?
- На нас повлияла не столько игра с «Вересом», сколько задержка в аэропорту, 12 часов, которые нам пришлось провести в дороге. Надеюсь, что сегодняшний день помог ребятам отдохнуть и восстановиться перед завтрашней игрой.

- В украинском футболе чемпионат давно не заканчивался так поздно. Как настроить игроков на последние матчи года, нет ли в команде отпускного настроения?
- Мы и в прошлом году заканчивали первую часть чемпионата в то же время. После игры Лиги чемпионов нам предстоит последняя игра в чемпионате. Надеюсь, что мои ребята отнесутся профессионально. Хочу, чтобы они продолжили демонстрировать ту игру, которую они показывали ранее в турнире. Завтра последняя игра в Лиге чемпионов. Команда хорошо провела две встречи с «Барселоной» и матч с «Баварией» дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки.

- Сможет ли «Динамо» сыграть против «Бенфики» так же эффективно, как «Спортинг» в чемпионате Португалии в прошлом туре?
- У каждой игры своя история. Это было дерби Лиссабона, встреча двух старых знакомых. Команды продемонстрировали очень высокий уровень, была красивая игра, в которой «Спортинг» заслуженно победил. Они забили быстрый гол, что поменяло картину игры на поле. «Бенфике» нужно было раскрываться и атаковать, чтобы сравнять счет.

Завтра будет совсем другая игра. «Бенфике» нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру.

- Многие говорят, что эта команда достигла своего максимума. Может ли эта команда киевского «Динамо» дальше прогрессировать и показывать результат?
- Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с «Барселоной» и «Баварией» показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с «Бенфикой» мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло.

- «Бенфика» должна выигрывать, чтобы побороться за место в ЛЧ. Какую игру мы увидим от «Динамо» завтра на «Эштадиу да Луш»?
- Думаю, что завтра «Бенфика» будет играть мощно, они захотят забить быстрый гол, чтобы контролировать дальше ход матча. Они нуждаются в победе, особенно после поражения в дерби. Но в чемпионате впереди еще долгая дистанция, есть время, чтобы все изменить. А в ЛЧ это последняя игра, и еще неизвестно, какой результат будет зафиксирован в Мюнхене. Думаю, «Бенфика» будет играть мощно с самого начала поединка.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 07.12.2021 21:56
    +4
    "Эти ребята второй год играют вместе"
    А до этого, с кем они играли?!
    Бучльскиц, шапаренко , сидорчук, миколенко, кендзера, де пена, караваев, бущан
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 07.12.2021 21:57
    +2
    AK.228, 07.12.2021 21:56
    "Эти ребята второй год играют вместе"
    А до этого, с кем они играли?!
    Бучльскиц, шапаренко , сидорчук, миколенко, кендзера, де пена, караваев, бущан
    До луча летоисчисление не считается
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 07.12.2021 21:50
    +2
    Все удача на пенальти ушла в чемпионате
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 07.12.2021 22:50
    +1
    Alex86 1, 07.12.2021 21:57
    До луча летоисчисление не считается
    Ну да, действительно
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 07.12.2021 21:56
    +1
    ....удачные игры с «Барселоной» и «Баварией».... (с)
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 07.12.2021 22:59
    0
    Очень смешно. И что больше? На один мяч лучше разницу забитых и пропущенных? Потому что по очкам и на одно не заслужили
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