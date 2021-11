Женская сборная Англии одержала невероятно крупную победу над командой Латвии (20:0) в квалификации женского ЧМ-2023.

Лорен Хемп забила 4 гола, еще трое футболисток – по 3 мяча. Англия лидирует в группе (18 очков после 6 матчей), Латвия не имеет ни одного зачетного пункта.

Это самая крупная победа в истории английских сборных и рекорд квалификации ЧМ. Интересно, что на минувшей неделе сборная Бельгии разгромила Армению (19:0), и теперь тот рекорд превзойден на один мяч.

Квалификация ЧМ-2023. Англия – Латвия – 20:0

ВИДЕО. Как такое возможно? Мегарекорд: Англия забила 20 мячей Латвии

20-0 - England's women's team have beaten Latvia 20-0, recording their biggest ever victory in an official match (previously 13-0 vs Hungary in 2005). Over their two group matches against Latvia during qualification they have attempted 121 shots and faced none. Commanding. pic.twitter.com/w466Q7XbQl