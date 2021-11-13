Англия и Бразилия поедут в Катар, откровения Милевского и Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 ноября.

1A. Квалификация ЧМ-2022. Итоги дня: Англия почти гарантировала путевку в Катар

12 ноября состоялись 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022

1B. С пенальти не вырвали победу. Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией

Лидеры группы С продолжают бороться за прямую путевку на чемпионат мира

2A. ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург

Родригеш играет за французский «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо»

2B. ВИДЕО. Как Коваленко не забил Болгарии с трех метров в пустые ворота

11 ноября в Одессе прошел товарищеский матч между Украиной и Болгарией

3A. ФОТО. До слез. Роналду подарил футболку девочке, выбежавшей на поле

Матч отбора ЧМ-2022 между Ирландией и Португалией завершился вничью

3B. Бразилия минимально обыграла Колумбию благодаря голу Пакеты

Бразильцы идут в отборочной группе без поражений

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону

Первый новичок для Хави

4B. Возвращение легенды. Хави дал добро на подписание Дани Алвеса

38-летний защитник может стать первым новичком при тренере Хави

5A. Сборная Украины в напряженном матче уступила Италии по буллитам

Украинские хоккеисты едва не выиграли у сборной из элитного дивизиона

5B. Борис КОЛЕСНИКОВ: «Донбасс не считает ФХУ законной. Шайка жуликов»

Колесников считает, что имеет право отозвать игроков из сборных Украины

6A. Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане

Бывший игрок киевского «Динамо» вспомнил о лыжах в Куршевеле

6B. Милевский назвал лучшего украинского игрока

Артем считает, что это капитан сборной Украины

7A. СВИТОЛИНА: «У нас с Гаэлем есть брачный контракт, для меня это норма»

Украинская теннисистка – об отношениях с мужем

7B. Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи

Элина до сих пор получает такие сообщения

8A. Источник: Президент Миная прекратил финансирование клуба

В закарпатском клубе не понимают, что будет дальше

8B. Тренер Миная: «Никаких проблем нет, все финансируется»

Игорь Леонов рассказал о ситуации в клубе

9A. Позови меня, Карпин! Экс-тренер Динамо попросился в тренеры сборной России

Испанец Рауль Рианчо уверен, что команда полетит на ЧМ-2022 в Катар

9B. Больше не выйдет на поле? Агуэро может досрочно закончить карьеру

У форварда «Барселоны» обнаружили серьезные проблемы с сердцем

10A. Петраков и его команда удивили. Ждем продолжения в Боснии и Герцеговине

Валерий Василенко рецензирует резонансную ничью в Одессе

10B. Пять звезд, которые могут вернуться в свои бывшие клубы

Топовые игроки, которые могут вернуться домой