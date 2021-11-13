Англия и Бразилия поедут в Катар, откровения Милевского и Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 ноября.
1A. Квалификация ЧМ-2022. Итоги дня: Англия почти гарантировала путевку в Катар
12 ноября состоялись 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022
1B. С пенальти не вырвали победу. Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией
Лидеры группы С продолжают бороться за прямую путевку на чемпионат мира
2A. ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург
Родригеш играет за французский «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо»
2B. ВИДЕО. Как Коваленко не забил Болгарии с трех метров в пустые ворота
11 ноября в Одессе прошел товарищеский матч между Украиной и Болгарией
3A. ФОТО. До слез. Роналду подарил футболку девочке, выбежавшей на поле
Матч отбора ЧМ-2022 между Ирландией и Португалией завершился вничью
3B. Бразилия минимально обыграла Колумбию благодаря голу Пакеты
Бразильцы идут в отборочной группе без поражений
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону
Первый новичок для Хави
4B. Возвращение легенды. Хави дал добро на подписание Дани Алвеса
38-летний защитник может стать первым новичком при тренере Хави
5A. Сборная Украины в напряженном матче уступила Италии по буллитам
Украинские хоккеисты едва не выиграли у сборной из элитного дивизиона
5B. Борис КОЛЕСНИКОВ: «Донбасс не считает ФХУ законной. Шайка жуликов»
Колесников считает, что имеет право отозвать игроков из сборных Украины
6A. Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане
Бывший игрок киевского «Динамо» вспомнил о лыжах в Куршевеле
6B. Милевский назвал лучшего украинского игрока
Артем считает, что это капитан сборной Украины
7A. СВИТОЛИНА: «У нас с Гаэлем есть брачный контракт, для меня это норма»
Украинская теннисистка – об отношениях с мужем
7B. Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи
Элина до сих пор получает такие сообщения
8A. Источник: Президент Миная прекратил финансирование клуба
В закарпатском клубе не понимают, что будет дальше
8B. Тренер Миная: «Никаких проблем нет, все финансируется»
Игорь Леонов рассказал о ситуации в клубе
9A. Позови меня, Карпин! Экс-тренер Динамо попросился в тренеры сборной России
Испанец Рауль Рианчо уверен, что команда полетит на ЧМ-2022 в Катар
9B. Больше не выйдет на поле? Агуэро может досрочно закончить карьеру
У форварда «Барселоны» обнаружили серьезные проблемы с сердцем
10A. Петраков и его команда удивили. Ждем продолжения в Боснии и Герцеговине
Валерий Василенко рецензирует резонансную ничью в Одессе
10B. Пять звезд, которые могут вернуться в свои бывшие клубы
Топовые игроки, которые могут вернуться домой
Источник — Sport.ua
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