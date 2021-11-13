Англия и Бразилия поедут в Катар, откровения Милевского и Свитолиной

Главные новости за 12 ноября на Sport.ua

  • 13.11.2021 07:59
  • 1668 просмотров
  • 0 комментариев
Англия и Бразилия поедут в Катар, откровения Милевского и Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 ноября.

1A. Квалификация ЧМ-2022. Итоги дня: Англия почти гарантировала путевку в Катар
12 ноября состоялись 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022

1B. С пенальти не вырвали победу. Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией
Лидеры группы С продолжают бороться за прямую путевку на чемпионат мира

2A. ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург
Родригеш играет за французский «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо»

2B. ВИДЕО. Как Коваленко не забил Болгарии с трех метров в пустые ворота
11 ноября в Одессе прошел товарищеский матч между Украиной и Болгарией

3A. ФОТО. До слез. Роналду подарил футболку девочке, выбежавшей на поле
Матч отбора ЧМ-2022 между Ирландией и Португалией завершился вничью

3B. Бразилия минимально обыграла Колумбию благодаря голу Пакеты
Бразильцы идут в отборочной группе без поражений

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону
Первый новичок для Хави

4B. Возвращение легенды. Хави дал добро на подписание Дани Алвеса
38-летний защитник может стать первым новичком при тренере Хави

5A. Сборная Украины в напряженном матче уступила Италии по буллитам
Украинские хоккеисты едва не выиграли у сборной из элитного дивизиона

5B. Борис КОЛЕСНИКОВ: «Донбасс не считает ФХУ законной. Шайка жуликов»
Колесников считает, что имеет право отозвать игроков из сборных Украины

6A. Что пили? Милевский назвал сумму своего самого крупного чека в ресторане
Бывший игрок киевского «Динамо» вспомнил о лыжах в Куршевеле

6B. Милевский назвал лучшего украинского игрока
Артем считает, что это капитан сборной Украины

7A. СВИТОЛИНА: «У нас с Гаэлем есть брачный контракт, для меня это норма»
Украинская теннисистка – об отношениях с мужем

7B. Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи
Элина до сих пор получает такие сообщения

8A. Источник: Президент Миная прекратил финансирование клуба
В закарпатском клубе не понимают, что будет дальше

8B. Тренер Миная: «Никаких проблем нет, все финансируется»
Игорь Леонов рассказал о ситуации в клубе

9A. Позови меня, Карпин! Экс-тренер Динамо попросился в тренеры сборной России
Испанец Рауль Рианчо уверен, что команда полетит на ЧМ-2022 в Катар

9B. Больше не выйдет на поле? Агуэро может досрочно закончить карьеру
У форварда «Барселоны» обнаружили серьезные проблемы с сердцем

10A. Петраков и его команда удивили. Ждем продолжения в Боснии и Герцеговине
Валерий Василенко рецензирует резонансную ничью в Одессе

10B. Пять звезд, которые могут вернуться в свои бывшие клубы
Топовые игроки, которые могут вернуться домой

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности