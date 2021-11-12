Квалификация ЧМ-2022. Итоги дня: Англия почти гарантировала путевку в Катар

12 ноября состоялись 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.

В группе I, разгромив Албанию (5:0), Англия почти гарантировала путевку в Катар, имея перевес над Польшей в 3 очка и по разнице мячей (+6 от соперника). Еще и соперником у англичан будет Сан-Марино, аутсайдер группы, не набравший ни очка.

В группе C Италия и Швейцария после ничьей между собой (1:1) имеют по 15 очков и будут определять обладателя первого места в заочной дуэли в последнем туре. Итальянцы поедут в Северную Ирландию, а Швейцария будет принимать Болгарию. Перевес по разнице мячей имеет Скуадра Адзурра (+2 от соперника).

Напомним, две сборных официально уже забронировали себе путевки на мундиаль: Дания досрочно выиграла группу F, а Германия обеспечила себе первое место в группе J.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 12 ноября

Группа C

21:45. Италия – Швейцария – 1:1

21:45. Северная Ирландия – Литва – 1:0

Группа F

19:00. Молдова – Шотландия – 0:2

– 0:2 21:45. Австрия – Израиль – 4:2

– Израиль – 4:2 21:45. Дания – Фарерские острова – 3:1

Группа I

21:45. Англия – Албания – 5:0

– Албания – 5:0 21:45. Андорра – Польша – 1:4

– 1:4 21:45. Венгрия – Сан-Марино – 4:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022