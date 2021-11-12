Тренер Миная: «Никаких проблем нет, все финансируется»

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал информацию о том, что президент клуба Валерий Пересоляк прекратил финансирование клуба:

«Даже не знаю, откуда взялась у журналистов эта информация. Может, кто от себя написал. Никаких проблем сейчас нет, все финансируется. Может, небольшие задержки есть по зарплате, но это как бы нормально.

Могу сказать, что буквально два дня назад я разговаривал с президентом клуба – ни к чему он не остыл, никакого негатива. Мы поговорили с ним, он сказал: «Игорь, не волнуйся, все нормально».