Источник: Президент Миная прекратил финансирование клуба

Закарпатский «Минай» может прекратить существование. Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир», который ведет известный украинский журналист Роман Бебех.



«После последних неудачных результатов первой команды президент клуба Валерий Пересоляк «охладел к команде и потерял эмоции к клубу». Он прекратил финансирование «Миная». Никто в клубе не понимает, что будет дальше.



Возможно, команда одержит победу в УПЛ и президент снова начнет все финансировать», – сказано в сообщении.



Отметим, что в текущем сезоне «Минай» одержал лишь одну победу в стартовом поединке, после чего не может выиграть уже 12 матчей в чемпионате, а также вылетел из Кубка Украины.

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