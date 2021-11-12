Источник: Президент Миная прекратил финансирование клуба

В закарпатском клубе не понимают, что будет дальше

  • 12.11.2021 19:16
  • 2230 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Президент Миная прекратил финансирование клуба
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Закарпатский «Минай» может прекратить существование. Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир», который ведет известный украинский журналист Роман Бебех. 
 
«После последних неудачных результатов первой команды президент клуба Валерий Пересоляк «охладел к команде и потерял эмоции к клубу». Он прекратил финансирование «Миная». Никто в клубе не понимает, что будет дальше.
 
Возможно, команда одержит победу в УПЛ и президент снова начнет все финансировать», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что в текущем сезоне «Минай» одержал лишь одну победу в стартовом поединке, после чего не может выиграть уже 12 матчей в чемпионате, а также вылетел из Кубка Украины.

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Источник — Бомбардир

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Милчел Авек
    Милчел Авек, 12.11.2021 19:32
    +7
    Придется теперь Селезневу клуб содержать. Ему же еще рекорд бить .
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 12.11.2021 19:34
    +4
    Пускай Павелко финансирует . Он бардак развел с этим минайем
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 12.11.2021 19:43
    +2
    Шо, перекрыли сигаретный трафик?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    PUTINHUILO, 12.11.2021 19:49
    +1
    Тунец нефартоаый
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 12.11.2021 19:47
    +1
    Олександр Ковальов, 12.11.2021 19:42
    Дежа-вю Ще Олімпік є для таких приколів. Але на щастя воно не в прем'єр- лізі...
    Олімпік в першій лізі завдяки шахраям.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 12.11.2021 19:51
    0
    Можете минусовать ,но,если Харьков упадет,хана вам всм!!!!
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    Kosiykserg
    Kosiykserg, 12.11.2021 19:36
    0
    Такий коуб як Минай потрібно було не допускати до УПЛ. Особливо після минулого сезону з не виходом на поле у матчі із Шахтарем. А про репутацію власника це взагалі ні про що.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 12.11.2021 19:46
    -1
    Вы просто ребята сейчас просираете не только футбол а всю Украину!!!! На сходи у нас норм а на заходи у вас ППЦ!!! Головой думайте не попой!!!!
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 12.11.2021 19:42
    -1
    Дежа-вю Ще Олімпік є для таких приколів. Але на щастя воно не в прем'єр- лізі...
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 12.11.2021 19:25
    -1
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 12.11.2021 19:24
    -2
    Game over..
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 12.11.2021 19:30
    -3
    А потом вы кричите ребятки **мкг*** и Ярославский ***вор*** вот вам и праздник на вашей улице.....
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