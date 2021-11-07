ВИДЕО. Как фанаты Миная пытались сорвать матч против Мариуполя

Шестого ноября на стадионе «Авангард» в Ужгороде состоялся матч 14-го тура УПЛ между «Минаем» и «Мариуполем» (0:2).



После второго пропущенного гола в ворота хозяев у местных болельщиков лопнуло терпение. Около 30 разъяренных фанатов выбежали на поле с файерами, чтобы высказать свое недовольство. К счастью, развития конфликта удалось избежать, через несколько минут матч был продолжен.



Сообщается, что после матча все игроки «Миная» спешно покинули стадион.