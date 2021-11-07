ВИДЕО. Как фанаты Миная пытались сорвать матч против Мариуполя

Ультрас закарпатского клуба выбежали на поле с файерами

  • 07.11.2021 09:24
  • 284 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Как фанаты Миная пытались сорвать матч против Мариуполя
© Instagram. Ultras_minaj

Шестого ноября на стадионе «Авангард» в Ужгороде состоялся матч 14-го тура УПЛ между «Минаем» и «Мариуполем» (0:2).
 
После второго пропущенного гола в ворота хозяев у местных болельщиков лопнуло терпение. Около 30 разъяренных фанатов выбежали на поле с файерами, чтобы высказать свое недовольство. К счастью, развития конфликта удалось избежать, через несколько минут матч был продолжен. 
 
Сообщается, что после матча все игроки «Миная» спешно покинули стадион.

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности