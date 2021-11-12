Петраков и его команда удивили. Ждем продолжения в Боснии и Герцеговине

Сборная Украины провела генеральную репетицию накануне выезда в Зеницу на решающий матч отбора на ЧМ-2022 – против команды Боснии и Герцеговины. Чем примечательная игра против болгар, и чем не примечательна – давайте разбираться.

Петраков удивил и схемой, и составом

Перед игрой в Одессе наставник нашей сборной Александр Петраков прозрачно намекнул, что «ротации не будет». Со сказанного можно было сделать вывод, что Александр Васильевич выставит максимально приближенный к боевому состав. И сыграет по привычной схеме – в три центральных защитника. Но в итоге если и не все, то многое получилось иначе.

Во-первых, сборная Украины сыграла в четыре защитника (Соболь – Кривцов, Матвиенко - Тымчик), а во-вторых, стартовый состав нашей команды вряд ли можно назвать реальным прообразом стартового состава в игре 16 ноября. На острие атаки – Довбик, на левом фланге полузащиты – Зубков, в опорной зоне не вышел Степаненко. Плюс не попали в заявку на игру Забарный и Шапаренко. В общем, в определенной мере Петраков экспериментировал и рисковал. А если учесть, что по такой схеме наш нынешний тренерский штаб сыграл впервые, то уровень риска и эксперимента вообще увеличивается в разы. Но стоила ли игра свеч?



УАФ

Должны были побеждать 6:0, но лишь ничья 1:1

36 ударов по чужим воротам, по нашим – всего четыре. В первой половине игры статистика владения мячом в пользу хозяев вообще зашкаливала. После получаса игры цифры были следующими: 71 на 29. При таком подавляющем преимуществе счет должен быть явно больше, нежели ничья. «Счет 5:0 или 6:0 должен был быть», - скажет после игры автор единственного нашего гола Степаненко. И с Тарасом сложно не согласиться. Из этих 36 ударов – как минимум третья часть – по-настоящему опасные моменты. Да и качество игры в исполнении нашей команды явно порадовало. Но вот реализация явно разочаровала. И это наш бич.



УАФ

Нереализация: старые песни о главном

Неумение забивать голы из выгодных ситуаций нашу национальную команду преследует с завидным постоянством. Зачем далеко ходить – можно вспомнить практически все матчи команды под руководством Петракова. Ну, за исключением, разве что, игры против французов. Матч против казахов, реализуй все созданное в атаке, должен был складываться в нашу пользу. По той же причине финнов должны были побеждать с более комфортным преимуществом. Победу в игре против боснийцев потеряли не только потому, что пропустили в конце игры, а скорее из-за того, что не забили больше в первом тайме. Да и в единственном доселе «товарняке» - против чехов – тоже упустили кучу возможностей. Получается, что встреча против сборной Болгарии из этого алгоритма не выпадает. Кто-то скажет, что уже хорошо, что создаем. И что не пропустили по традиции в конце игры. Но хочется большего. Хочется, чтобы не только создавали, но и умели реализовывать. Пока что (я сужу по всем играм под руководством Петракова) не особо умеют.

Малиновский

Откровенно говоря, появление Руслана в стартовом составе сборной читалось. Петраков демонстративно не вызывал хавбека «Аталанты» на два предыдущих матча, в этот раз так же демонстративно вызвал. То, что конфликт между этими двумя был – это правда. Хотя оба сейчас его наличие и отрицают. В частности, после матча Малиновский скажет, что, дескать, «между нами ничего не было, лишь рабочие моменты». И во всем, как всегда, виновата пресса. Классно, что под рукой всегда есть вот такой удобный громоотвод, на который всегда можно все спихнуть. Тем не менее, хорошо то, что помирились. Футболист он очень квалифицированный, и наверняка еще пригодится сборной. Хоть и имеет дрянной характер. Однако высокой оценки, как по мне, Руслан за игру с болгарами не заслужил. Могло быть и лучше. В общем, есть куда расти.

Что будет в игре 16 ноября?



УАФ

А вот это дремучий лес. Какой стартовый состав выберет Петраков, и по какой схеме сыграет в «матче года» - лично я предугадать не берусь. Уж слишком все запутал Александр Васильевич после одесского поединка. Хотя главное в данном случае – чтобы он не запутал себя. И чтобы его подопечных по-хорошему «прорвало» в игре против боснийцев, чтобы они не «перегорели». Да будет так.