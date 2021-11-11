Дикий нефарт и очередная ничья. Сборная Украины разошлась миром с Болгарией

Впервые за последние пять лет сборная Украины по футболу сыграла на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок против Болгарии хоть и носил статус товарищеского, но стал генеральной репетицией перед решающим матчем групповой квалификации чемпионата мира-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Учитывая важность спарринга, исполняющий обязанности главного тренера украинской сборной Александр Петраков выставил достаточно боевой состав. В частности, наставник впервые с сентября выпустил на поле лидера итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского, с которым конфликтовал, но, похоже, все же пришел к консенсусу.

С первых минут «желто-синие» играли в смелый атакующий футбол, создавая один за другим опасные моменты у ворот соперника. Сначала пару раз неплохо приложился к мячу Александр Зинченко, но в одном случае ему немного не хватило точности, а в другом удар пришелся прямо в руки болгарскому голкиперу.

Фото Павла Кубанова/УАФ

Хорошо разгонял атаки на правом фланге Андрей Ярмоленко, выводя партнеров на очень хорошие ударные позиции. На 13-й минуте вингер сделал идеальный навес на линию вратарской, куда набежал Александр Зубков и пробил головой. Казалось, что с такой убойной зоны ворота уж точно будут поражены, однако мяч предательски пролетел над перекладиной.

Уже после следующей атаки голкипер соперников капитулировал, когда Тымчик на правом фланге ворвался в штрафную площадь и прострелил на Довбика – Артему, который впервые вышел в стартовом составе национальной сборной, оставалось только подставить ногу, что он и сделал, находясь в офсайде. Лайнсмен зафиксировал положение вне игры, поэтому взятие ворот не было засчитано.

Подопечные Петракова доминировали, создавали моменты, полностью переигрывали болгар по всем статистическим показателям, но забить в первом тайме так и не смогли. А вот Болгария своим по сути единственным шансом воспользовалась сполна, открыв счет на 34 минуте. Голкипер гостей далеко выбил от ворот, у Матвиенко мяч срезался с ноги и взлетел вверх прямо над штрафной, а Тымчик и Бущан не поняли друг друга. В итоге Кирилов оказался на ударной позиции и поразил ворота.

В перерыве Петраков сделал тройную замену: Бущан, Сидорчук и Довбик сели на скамейку запасных, вместо них на поле вышли Ризнык, Степаненко и Яремчук. Для талантливого вратаря полтавской «Ворсклы» это было дебютное появление на поле в футболке национальной сборной.

В начале второго тайма Александр Зинченко снова продемонстрировал индивидуальное мастерство, очень классно пробив издали, но болгар спасла штанга. Затем в обороне украинцев произошел еще один провал, которым, к счастью, соперники воспользоваться не сумели.

В середине второй половины встречи Ярмоленко еще дважды заставил Михайлова вынимать мяч из сетки, но турецкая бригада арбитров в обоих случаях зафиксировала офсайд. И все же за 11 минут до конца основного времени Украине удалось сравнять счет. Степаненко подобрал мяч на подступах к штрафной и точно пробил в дальний угол – на этот раз у рефери не было оснований не указать на центр поля.

В конце поединка разница в классе была еще более очевидной, поскольку болгары подсели физически и играли буквально на вынос. Впрочем, большое количество моментов никак не отразилось в счете на табло, зафиксировавшем ничейный результат.

1:1 – Украина не смогла добиться победы в спарринге, хоть и показала очень интересный футбол. Остается надеяться, что в официальном поединке с Боснией проблем с реализацией не возникнет. У команды Петракова есть пять дней, чтобы провести работу над ошибками.

Товарищеский матч.

Украина - Болгария - 1:1.

Степаненко, 79 - Кирилов, 35.

Турицов, 24.

Украина: Бущан (Ризнык, 46) - Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Коваленко, 68) - Зинченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78) - Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Цыганков, 61).

Болгария: Михайлов (Вуцов, 46) - Йорданов (Турицов, 14), А. Христов, Димитров, Велковски - Кирилов, Р. Цонев (Чочев, 61), Б. Цонев (Костадинов, 69), Неделев - А. Илиев (Минчев, 46), Десподов (Янков, 69).

Арбитр: Арда Кердешлер (Турция).

Стадион: «Черноморец» (Одесса, Украина).

УКРАИНА - БОЛГАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА