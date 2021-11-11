УКРАИНА
1 : 1
Болгария
11.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дикий нефарт и очередная ничья. Сборная Украины разошлась миром с Болгарией

Против Боснии и Герцеговины потребуется более качественная реализация моментов

  • 11.11.2021 21:23
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Дикий нефарт и очередная ничья. Сборная Украины разошлась миром с Болгарией
© Фото Павла Кубанова/УАФ

Впервые за последние пять лет сборная Украины по футболу сыграла на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок против Болгарии хоть и носил статус товарищеского, но стал генеральной репетицией перед решающим матчем групповой квалификации чемпионата мира-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Учитывая важность спарринга, исполняющий обязанности главного тренера украинской сборной Александр Петраков выставил достаточно боевой состав. В частности, наставник впервые с сентября выпустил на поле лидера итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского, с которым конфликтовал, но, похоже, все же пришел к консенсусу.

С первых минут «желто-синие» играли в смелый атакующий футбол, создавая один за другим опасные моменты у ворот соперника. Сначала пару раз неплохо приложился к мячу Александр Зинченко, но в одном случае ему немного не хватило точности, а в другом удар пришелся прямо в руки болгарскому голкиперу.

Фото Павла Кубанова/УАФ

Хорошо разгонял атаки на правом фланге Андрей Ярмоленко, выводя партнеров на очень хорошие ударные позиции. На 13-й минуте вингер сделал идеальный навес на линию вратарской, куда набежал Александр Зубков и пробил головой. Казалось, что с такой убойной зоны ворота уж точно будут поражены, однако мяч предательски пролетел над перекладиной.

Уже после следующей атаки голкипер соперников капитулировал, когда Тымчик на правом фланге ворвался в штрафную площадь и прострелил на Довбика – Артему, который впервые вышел в стартовом составе национальной сборной, оставалось только подставить ногу, что он и сделал, находясь в офсайде. Лайнсмен зафиксировал положение вне игры, поэтому взятие ворот не было засчитано.

Подопечные Петракова доминировали, создавали моменты, полностью переигрывали болгар по всем статистическим показателям, но забить в первом тайме так и не смогли. А вот Болгария своим по сути единственным шансом воспользовалась сполна, открыв счет на 34 минуте. Голкипер гостей далеко выбил от ворот, у Матвиенко мяч срезался с ноги и взлетел вверх прямо над штрафной, а Тымчик и Бущан не поняли друг друга. В итоге Кирилов оказался на ударной позиции и поразил ворота.

В перерыве Петраков сделал тройную замену: Бущан, Сидорчук и Довбик сели на скамейку запасных, вместо них на поле вышли Ризнык, Степаненко и Яремчук. Для талантливого вратаря полтавской «Ворсклы» это было дебютное появление на поле в футболке национальной сборной.

В начале второго тайма Александр Зинченко снова продемонстрировал индивидуальное мастерство, очень классно пробив издали, но болгар спасла штанга. Затем в обороне украинцев произошел еще один провал, которым, к счастью, соперники воспользоваться не сумели.

В середине второй половины встречи Ярмоленко еще дважды заставил Михайлова вынимать мяч из сетки, но турецкая бригада арбитров в обоих случаях зафиксировала офсайд. И все же за 11 минут до конца основного времени Украине удалось сравнять счет. Степаненко подобрал мяч на подступах к штрафной и точно пробил в дальний угол – на этот раз у рефери не было оснований не указать на центр поля.

В конце поединка разница в классе была еще более очевидной, поскольку болгары подсели физически и играли буквально на вынос. Впрочем, большое количество моментов никак не отразилось в счете на табло, зафиксировавшем ничейный результат.

1:1 – Украина не смогла добиться победы в спарринге, хоть и показала очень интересный футбол. Остается надеяться, что в официальном поединке с Боснией проблем с реализацией не возникнет. У команды Петракова есть пять дней, чтобы провести работу над ошибками.

Товарищеский матч.

Украина - Болгария - 1:1.

 Степаненко, 79 -  Кирилов, 35.

 Турицов, 24.

Украина: Бущан (Ризнык, 46) - Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Коваленко, 68) - Зинченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78) - Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Цыганков, 61).

Болгария: Михайлов (Вуцов, 46) - Йорданов (Турицов, 14), А. Христов, Димитров, Велковски - Кирилов, Р. Цонев (Чочев, 61), Б. Цонев (Костадинов, 69), Неделев - А. Илиев (Минчев, 46), Десподов (Янков, 69).

Арбитр: Арда Кердешлер (Турция).

Стадион: «Черноморец» (Одесса, Украина).

УКРАИНА - БОЛГАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (УКРАИНА).
35' ГОЛ ! Мяч забил Радослав Кирилов (Болгария).

Денис Шаховец, Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 11.11.2021 21:25
    +24
    Жесть. Статистика ударов 35-1. Лютый атскок киркоровых.
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    aka_MIK
    online
    aka_MIK, 11.11.2021 21:24
    +21
    36 ударов по воротам, однако. Не припомню такого вообще)
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    ENJOY--
    ENJOY--, 11.11.2021 21:24
    +18
    Да ужжжжж...
    Обзор игры с опасными моментами можно минут на 20 делать спокойно
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 11.11.2021 21:24
    +17
    1 : 1. Давно такого не было.
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 11.11.2021 21:25
    +15
    Главное, что никто не сломался. Игра-то товарищеская.
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    samird
    samird, 11.11.2021 21:26
    +14
    Как можно сыграть вничью в такой игре - выше моего понимания. Просто нефартом это уже трудно обьяснить. Даже проклятием.
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    cooperchack
    cooperchack, 11.11.2021 21:24
    +12
    Надеюсь в последнем матче не надо будет фарта и будет спокойная победа.Украина вперёд!
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    odiniznashih
    odiniznashih, 11.11.2021 21:32
    +10
    Это не нефарт, это нерасторопность нападающих действия во вратарской площадке.
    Срочно натурализовать Фримпонга из Зари, который выходя на замену на 3-10 мин в шести матчах забил 4 гола)).
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    name_footbol
    online
    name_footbol, 11.11.2021 21:29
    +10
    Игра огонь, если честно! Да не реализовали куча моментов! Боюсь представить если бы в первом тайме уже был счёт 2:0 в нашу пользу, как бы они играли, думаю в тактичный футбол! Это скучно… а тут прям заруба, грызут поле и мяч! Жаль леди фортуна сегодня решила пить валерьянку
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    Rollins994
    Rollins994, 11.11.2021 21:24
    +10
    никто думаю не удивлён .команда ничиих 1-1
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    introvert
    introvert, 11.11.2021 21:45
    +8
    Четыре десятка моментов за матч (считай, по одному каждые две минуты), из них два десятка - удары в створ... А счет 1-1. У соперника единственный момент за игру - автоматом гол.
    И так каждый второй матч.
    Наша сборная - уникальное явление в мировом футболе, реально, больше ни у кого такой нет. Тут не унывать, а гордиться нужно!))
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    Local78
    Local78, 11.11.2021 21:39
    +7
    Ми непереможні, уря )))
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    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 22:05
    +6
    А Админы я смотрю сегодня отдыхают.
    Днище уже напердело здесь на пожизненный бан!
    Ладно, значит будем заплёвывать это недоразумение сами, своими силами
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    PFCLviv
    PFCLviv, 11.11.2021 21:30
    +6
    Ми чемпіони по нічейних результатах!
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    pricolist
    pricolist, 11.11.2021 21:26
    +6
    Пускай и не победили, но игра мне очень понравилась, у парней глаза горят. Что ж сделаешь, если фортуна от нас сегодня отвернулась и мяч никак не лез в воротах. Перед Боснией есть определеный оптимизм, только над реализацией нужно поработать
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    fedd1979
    fedd1979, 11.11.2021 21:56
    +5
    Nordenus, 11.11.2021 21:50
    Ну какой нафиг нефарт народ??? Мы так весь отбор играем, реализация полная Ж, так еще и пропускаем из за наших бездарей в обороне. Менять тренера и состав нужно полностью, и строить новую команду, все!!!
    Ну правильно! Цей склад розганяємо, беремо, наприклад, Хомченовського із Гладким, Русина, парочку з "Маріуполя" чи там із "Вереса". А точно - Селезньов! Як таку пургу можна нести? Міняти весь склад він збирається! На кого???
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    Alex51
    Alex51, 11.11.2021 21:43
    +5
    дуже корисний матч, саме те, що треба перед БіГ...грати на результат , долати щільну оборону, долати нефарт... все нормально, команда на ходу. Головне, не мандражувати перед боснійцями, нагнітати і тиснути
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    Tristan
    online
    Tristan, 11.11.2021 21:38
    +5
    Все говорят: "Главное -есть игра,а голы и результат придут".Но ни голы,ни результат не приходят уже много лет,а вот глупые ошибки и рукожопость повторяются регулярно.
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    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 11.11.2021 21:37
    +5
    36-сть ударів у сторону вріт-14-ть у площину
    і один забитий м'яч це просто транжириння моментів...
    Я розумію що це товариській матч але з такою реалізацією...Я просто в шоці!!!
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    KRBS55
    online
    KRBS55, 11.11.2021 21:29
    +5
    Тупо не фарт. Игра была как для товарняка неплохая.
    Голкипер Болгар сделал 13 сейвов, и это жесть как много. Как тренировка перед Боснийцами я считаю неплохо сыграли. Главное чтобы была реализация с Боснией.
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