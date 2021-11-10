УКРАИНА
0 : 0
Болгария
11.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Украина – Болгария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча национальной сборной Украины

  • 10.11.2021 17:32
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Украина – Болгария. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В четверг, 11 ноября, состоится товарищеская игра между национальными сборными Украины и Болгарии. Команды будут играть в Одессе на поле местного стадиона «Черноморец», начало – в 19:30.

Конечно, все мысли Александра Петракова и его команды будут в Боснии и Герцеговине – именно там 16 ноября придется сыграть ключевой матч отбора на чемпионат мира. Игра с Болгарией – только репетиция, причем не факт, что в ней примут участие сильнейшие. Радует то, что, кажется, закончилось долгое выяснение отношений главного тренера с Русланом Малиновским – все нормально. Также смогут сыграть практически все лучшие игроки на данный момент (за исключением Виталия Миколенко). Поэтому результат в игре с болгарами – не самое главное, нужно просто поддержать тонус и не допустить травм. Для сборной Болгарии этот поединок тоже не будет играть особого веса даже в плане репетиции – команда уже упустила шансы на выход из группы, пропустив вперед Италию и Швейцарию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Болгария.

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Источник — Sport.ua

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