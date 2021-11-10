11 ноября на одесском стадионе «Черноморец» сборная Украины проведет последний домашний поединок в нынешнем году. Соперником подопечных Александра Петракова будет национальная команда Болгарии. Для «сине-желтых» предстоящая встреча станет главной репетицией перед «матчем года» - против сборной Боснии и Герцеговины.

Украина

Подготовительный сбор наша команда начала восьмого ноября, в Киеве. Теоретические занятия «сине-желтые» чередовали с тренировочной работой. Вечером следующего для делегация сборной Украины из столицы отбыла в Одессу и расквартировалась в гостинице «Бристоль».

За день до игры с болгарами наши футболисты опробовали поле «Черноморца», а Александр Петраков пообщался с прессой.

Кадровая потеря в составе сборной Украины одна, но весомая: из-за травмы не сыграет защитник «Динамо» Виталий Миколенко. На левом крыле защиты его может заменить универсал из «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Хотя есть и другие варианты: Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Виктор Корниенко.

Но главная интрига, все же, иная: выпустит ли Петраков в основе Руслана Малиновского. Тренер в двух предыдущих поединках проигнорировал полузащитника «Аталанты», но накануне решающего матча против сборной Боснии и Герцеговины решил его снова вызвать. По словам Петракова, они с Малиновским «перевернули страницу». Ну, посмотрим.

А еще исполняющий обязанности главного тренера украинской команды отметил, что ротации в игре против сборной Болгарии не будет. Мол, мы готовимся к матчу года. Следовательно, против подопечных Петрова Украина выйдет боевым составом.

На следующий день после матча с болгарами сборная Украины вылетит обратно в Киев, где и продолжит подготовку к матчу против сборной Боснии и Герцеговины.

Болгария

В отличие от нашей команды, сборной Болгарии в отборе на ЧМ-2022 уже ничего не светит. Команде Ясена Петрова осталось сыграть лишь один поединок – против сборной Швейцарии, 15 ноября. Но даже в случае победы болгары не смогут финишировать выше третьего места: слишком много было потеряно на старте. После экватора отбора в активе «трехцветных» было лишь два очка. После семи поединков они имеют в своем активе восемь баллов.

Так что матч против сборной Украины для Болгарии будет иметь статус «тренировки с повышенной ответственностью». Не более того. Петров наверняка не упустит шанс поэкспериментировать с составом.

Хотя, конечно же, недооценивать этого соперника не стоит. Хотя бы потому, что в сентябре он отобрал очки у действующих чемпионов Европы итальянцев. Причем в гостях (ничья 1:1). Да и в составе команды достаточно квалифицированных исполнителей, умеющих решать эпизод.

История противостояний

Матч в Одессе станет шестым поединком для соперников. Примечательно, что все те игры, как и предстоящая, носили товарищеский статус. Ощутимый перевес на нашей стороне: три победы и две ничьи. Последний раз команды встречались ровно девять лет назад. Тогда в столице Болгарии подопечные Александра Заварова (он был исполняющим обязанности главного тренера) благодаря голу Александра Кучера одолели соперника со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром в поединках с участием Украины и Болгарии является экс-наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко.

Прогноз

Соперник не самый сложный, но «колючий». Несмотря на то, что фаворитом матча считается наша команда, легкой жизни ей априори не будет. Болгария наверняка сыграет от обороны, а контратаковать она умеет. К тому же, рвать жилы хозяева тоже не будут, ведь главное – сохранить тонус и здоровье на матч 16 ноября. Тем не менее, более высокий класс сборной Украины должен в итоге сказаться, поэтому предположим, что подопечные Петракова добудут минимальную победу.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Кривцов, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

Болгария: Караджов, П. Христов, Велкоски, Туриц, А. Христов, Р. Цонев, Неделев, Чочев, Кириллов, Десподов, Илиев.

11 ноября, четверг