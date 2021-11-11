11 ноября в 19:30 в Одессе проходит товарищеский матч, в котором играют сборные Украины и Болгарии.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украина – Болгария – 1:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Радослав Кирилов, 35 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Тарас Степаненко, 79 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (УКРАИНА).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Радослав Кирилов (Болгария).
Источник — Sport.ua
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