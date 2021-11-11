УКРАИНА
1 : 1
Болгария
11.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Болгария – 1:1. Матч упущенных возможностей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Одессе

  • 11.11.2021 21:25
  • 6836 просмотров
  • 6 комментариев
Украина – Болгария – 1:1. Матч упущенных возможностей. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября в 19:30 в Одессе проходит товарищеский матч, в котором играют сборные Украины и Болгарии.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Украина – Болгария – 1:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Радослав Кирилов, 35 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Тарас Степаненко, 79 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (УКРАИНА).
35' ГОЛ ! Мяч забил Радослав Кирилов (Болгария).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 11.11.2021 21:28
    +3
    Україна всьо заб"є в Сараєво !!!
    Ссылка
    Василь Меленчук
    Василь Меленчук, 11.11.2021 21:30
    0
    mb_cdi, 11.11.2021 20:27
    Босния-Украина 2-0
    ЗУ виграє 2-1. До кінця віритииии.... А якщо програють убити їх всіх нах....
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 11.11.2021 21:30
    0
    Ми чемпіони по нічейних результатах!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 11.11.2021 21:29
    0
    фарт имеет значение...
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 11.11.2021 21:28
    -2
    да... с такой реализацией и защитой будут проблемы....
    Ссылка
    mb_cdi
    online
    mb_cdi, 11.11.2021 20:27
    -5
    Босния-Украина 2-0
    Ссылка
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