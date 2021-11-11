УКРАИНА
1 : 1
Болгария
11.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПЕТРАКОВ: «Если так сыграем и с Боснией, попадем на чемпионат мира»

И. о. главного тренера сборной Украины прокомментировал матч с Болгарией

  • 11.11.2021 22:49
  • 1962 просмотра
  • 4 комментария
ПЕТРАКОВ: «Если так сыграем и с Боснией, попадем на чемпионат мира»
© УАФ. Александр Петраков

И. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков пообщался со СМИ на пресс-конференции после товарищеского матча с командой Болгарии (1:1).

– Как бы вы прокомментировали игру?

– Я очень доволен игрой, каждым футболистом, вышедшим в стартовом составе или на замену. У меня нет претензий к подопечным. Пропущенный мяч... Такое случается в футболе. Мы побеседовали с Тымчиком, я ему подсказал. Нужен опыт, который придет к нему в будущем.

– Почему не удалось забить еще один гол? Чего не хватило?

– Я думаю, не хватило технического мастерства. Я на удачу никогда не нарекаю. Ее нужно заслужить. Значит, я ее не заслужил. Может, заслужу в матче с Боснией и Герцеговиной. Тогда буду счастливым человеком.

– После этого матча ситуация с вратарской позицией стала более ясной?

– Есть еще время, у нас в запасе четыре дня. Давайте не говорить что-нибудь заранее. Впереди тренировки, тесты на COVID-19. Я доволен вратарями, сознательно дал сыграть Ризныку. Он дебютировал сегодня за сборную, я приветствовал его. Все нормально, двигаемся дальше.

 Оцените дебют Ризныка. Насколько он удачно вошел в игру?

– Что там говорить, соперники однажды дошли до наших ворот за весь второй тайм. Здесь человек просто заслужил дебют. Думаю, Дмитрий нам еще поможет. Он хороший парень, я хорошо его знаю, у него все впереди. Главное, что он дебютировал.

– Насколько вы довольны выходом Коваленко и Гармаша на замену?

– Я доволен тем, как Гармаш вышел. В команде все ребята восприняли его очень хорошо. Он опытный футболист, еще поиграет за сборную, поможет ей. Я ему пожелал удачи. Я думал, что сегодня он спасет меня. Может, в дальнейшем поможет. Я доволен не только Гармашем, но и всеми игроками.

– Ясен Петров перед матчем подарил вам футболку. С чем это связано?

– Главный тренер Болгарии подошел и подарил мне футболку с моей фамилией. Он меня поблагодарил за игру, пожелал удачи с боснийцами. После матча я тоже подошел и подарил ему футболку сборной Украины. Такова история.

Помню, мне уже дарили футболку в 2014 году в Венгрии на чемпионате Европы. Это был тренер сборной Германии. Только тогда я проиграл, а сейчас сыграл вничью.

– Сегодня вы удивили тактической схемой. Стоит ли ждать ее в матче с Боснией и Герцеговиной?

- Футболисты в сборной уже играли по этой схеме. Я доволен, как они сыграли.

– Сборная Украины показала классный футбол, создала множество моментов, три гола не засчитали из-за офсайда. Как такое возможно в футболе?

– Это нужно прожить в футболе. Еще раз скажу, что у меня к ребятам нет вопросов. Я всех поблагодарил, пожелал удачи. Я сказал, что если будем так играть с Боснией и Герцеговиной, то попадем на чемпионат мира.

– Какое расписание сборной Украины в ближайшие дни?

– Завтра в 11:00 вылетаем в Киев, едем в нашу гостиницу, вечером у нас тренировки двумя группами на стадионе имени Банникова. 13 ноября тренируемся на НСК «Олимпийский» вечером, там же проведем занятия утром 14-го. Затем в 18:00 вылетаем в Сараево. Там будет предыгровая тренировка в Зенице.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    Серж р, 11.11.2021 23:28
    +2
    Ой дурак
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 11.11.2021 23:05
    +2
    Да согласен, если также сыграем вничью, то попадем на ЧМ.
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    pavelko01
    pavelko01, 11.11.2021 23:20
    +1
    OKs100, 11.11.2021 23:05
    Да согласен, если также сыграем вничью, то попадем на ЧМ.
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 11.11.2021 23:45
    0
    Скажіть хтось тренеру, що друге місце не виходить на ЧС напряму... Буде ще два матчі
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