Позови меня, Карпин! Экс-тренер Динамо попросился в тренеры сборной России

Испанец Рауль Рианчо уверен, что команда полетит на ЧМ-2022 в Катар

  • 13.11.2021 05:23
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Позови меня, Карпин! Экс-тренер Динамо попросился в тренеры сборной России
© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо

Бывший тренер киевского «Динамо» Рауль Рианчо заявил о желании поработать в сборной России, которая в квалификации ЧМ-2022 обыграла команду Кипра со счетом 6:0.

«Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если был бы счет 7:4 – не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.

Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию». У сборной России все 11 игроков – большие профессиональные своего дела. Я завидую вашему главному тренеру».

61-летний испанец Рауль Рианчо работал в киевском Динамо помощником Сергея Реброва с 2014 по 2016 год, затем два года был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Рауль РИАНЧО: «Для меня будет большой честью возглавить сборную России»

Источник — Рейтинг букмекеров

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