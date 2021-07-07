Рауль РИАНЧО: «Для меня будет большой честью возглавить сборную России»

Испанец, поработавший в Украине, заявил о желании возглавить российскую футбольную сборную

  • 07.07.2021 17:49
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Рауль РИАНЧО: «Для меня будет большой честью возглавить сборную России»
© dynamomania.com. Рауль Рианчо

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском «Динамо» и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил о своем желании поработать с национальной командой России по футболу.

«Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», — сказал Рианчо.

Ныне сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым команда не смогла выйти в плей-офф финальной части Евро-2020, из-за чего специалист вскоре может быть отправлен в отставку.

Последним местом работы Рауля Рианчо был московский «Спартак», где он в 2018 году сперва был ассистентом Массимо Карреры, а затем непродолжительное время руководил командой на правах исполняющего обязанности главного тренера.

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Источник — Спорт-Экспресс

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