С пенальти не вырвали победу. Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией

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Отборочный турнир чемпионата мира. Группа С.
Италия – Швейцария – 1:1
Ди Лоренцо (36) – Видмер (11)
На 90-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти (мимо)
Кьеза (43), Инсинье (47) – Шер (77), Аканджи (81), Гарсия (89)
Италия: Доннарумма, Эмерсон (Калабрия, 80), Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо, Локателли (Тонали, 58), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 69), Инсинье (Распадори, 79), Белотти (Берарди, 58), Кьеза.
Швейцария: Соммер, Родригес (Гарсия, 69), Шер, Аканджи, Видмер, Фройлер, Закария, Варгас (Зечири, 86), Шакири (Соу, 79), Штеффен (Имери, 69), Окафор (Фрай, 79).
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)
Александр Снитко, Sport.ua
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