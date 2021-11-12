С пенальти не вырвали победу. Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией

Лидеры группы С продолжают бороться за прямую путевку на чемпионат мира

  • 12.11.2021 23:40
  • 837 просмотров
  • 1 комментарий
С пенальти не вырвали победу. Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа С.

Италия – Швейцария – 1:1

Ди Лоренцо (36) – Видмер (11)

На 90-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти (мимо)

Кьеза (43), Инсинье (47) – Шер (77), Аканджи (81), Гарсия (89)

Италия: Доннарумма, Эмерсон (Калабрия, 80), Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо, Локателли (Тонали, 58), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 69), Инсинье (Распадори, 79), Белотти (Берарди, 58), Кьеза.

Швейцария: Соммер, Родригес (Гарсия, 69), Шер, Аканджи, Видмер, Фройлер, Закария, Варгас (Зечири, 86), Шакири (Соу, 79), Штеффен (Имери, 69), Окафор (Фрай, 79).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ИТАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 13.11.2021 00:04 (изменен)
    +4
    Главное что бы эти кантоны разницу голов с болгарами не сделали и Италию не обошли верю что наша сборная пройдет в плейоф!! ну там ещё не хватало чемпионов Европы с нашим то фартом
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