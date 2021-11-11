Италия
0 : 0
Швейцария
12.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Италия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий поединок за первое место в группе

  • 11.11.2021 08:57
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Италия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 ноября, в Риме на «Стадио Олимпико» состоится группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Италии примет национальную команду Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Италия

 

Команда Роберто Манчини является действующим чемпионом Европы. Этим летом «Скуадра Адзурра» заслуженно выиграла Евро-2020, во всех матчах показав зрелищный футбол. И хотя в финальном поединке обыграть англичан удалось лишь в серии послематчевых пенальти, можно все равно с уверенностью сказать, что итальянцы по классу и слаженности действий были выше, чем все их соперники.

А вот с квалификацией на чемпионат мира у Италии могут возникнуть проблемы. За два тура до завершения группового этапа отбора Италия с 14 очками хоть и занимает первое место, но опережает Швейцарию лишь за счет лучшей разницы мячей – подопечные Манчини забили на два гола больше. Поэтому предстоящий поединок будет решающим, и обе команды будут играть на победу, ведь ничья ничего не гарантирует.

Швейцария

 

Если от Италии, по понятным причинам, все ждут только первого места, то для Швейцарии вторая строчка и выход в плей-офф стыковых матчей – вполне приемлемый результат. Впрочем, зачем все усложнять, если можно выйти на Мундиаль с первого места напрямую? Для этого команде Мурата Якина нужно только победить Италию и взять очки в заключительном поединке с Болгарией. Есть и другие менее вероятные сценарии, однако на них надеяться не стоит.

Одно можно сказать точно: мотивации на матч с действующим чемпионом Европы швейцарцам не занимать. Они приложат все усилия для того, чтобы взять реванш за разгромное поражение (0:3) на групповом раунде Евро-2020. На том турнире Швейцария под руководством предыдущего главного тренера Владимира Петковича выбила с борьбы грозную Францию, действующего чемпиона мира, так что эта команда может доставить проблемы любому сопернику.

12 ноября, пятница

Италия – Швейцария
Рим. Стадион «Стадио Олимпико». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ИТАЛИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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